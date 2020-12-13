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Кременчук, Освіта, Україна, Світ

Юні легоконструювальники з Кременчука перемогли у Всеукраїнському конкурсі «Безпечний інтернет»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 122

 

Діти показали високий рівень знань з користування глобальною мережею

Вихованці та вихованки гуртка легоконструювання Кременчуцького міського центру позашкільної освіти (керівник – Кулішенко М.О.) перемогли у Всеукраїнському конкурсі «Безпечний інтернет» від проєкту «На Урок». Як повідомляє департамент освіти Кременчука, діти показали високий рівень знань з користування глобальною мережею.


 
У результаті дипломами І ступеня нагороджені:

  • Маргарита Глущук;
  • Олексій Бакун;
  • Богдан Черновол;
  • Тимур Дерев'янко;
  • Іван Ухналь;
  • Дмитро Кулішенко;
  • Семен Семашко;
  • Олег Петращук;
  • Василиса Пасічник.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: департамент освіти Кременчука
Теги: конкурс дети Интернет
компанія «Інтера Люкс»

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