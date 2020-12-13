Юні легоконструювальники з Кременчука перемогли у Всеукраїнському конкурсі «Безпечний інтернет»
Сьогодні, 16:03
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Діти показали високий рівень знань з користування глобальною мережею
Вихованці та вихованки гуртка легоконструювання Кременчуцького міського центру позашкільної освіти (керівник – Кулішенко М.О.) перемогли у Всеукраїнському конкурсі «Безпечний інтернет» від проєкту «На Урок». Як повідомляє департамент освіти Кременчука, діти показали високий рівень знань з користування глобальною мережею.
У результаті дипломами І ступеня нагороджені:
- Маргарита Глущук;
- Олексій Бакун;
- Богдан Черновол;
- Тимур Дерев'янко;
- Іван Ухналь;
- Дмитро Кулішенко;
- Семен Семашко;
- Олег Петращук;
- Василиса Пасічник.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: департамент освіти Кременчука