Юні легоконструювальники з Кременчука перемогли у Всеукраїнському конкурсі «Безпечний інтернет»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 122

Вихованці та вихованки гуртка легоконструювання Кременчуцького міського центру позашкільної освіти (керівник – Кулішенко М.О.) перемогли у Всеукраїнському конкурсі «Безпечний інтернет» від проєкту «На Урок». Як повідомляє департамент освіти Кременчука, діти показали високий рівень знань з користування глобальною мережею.







У результаті дипломами І ступеня нагороджені: