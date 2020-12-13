Де і коли 18 грудня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Сьогодні, 17:20 Переглядів: 607

Перебої з електрикою триватимуть з 8.00 до 17.00

18 грудня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.





З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за наступними адресами:

вул. Ціолковського, 174-204;

пров. Рокосовського, 1-36.

З 8.00 до 17.00 через проведення робіт з виконання інвестиційної програми світла не буде за адресами: