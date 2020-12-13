Де і коли 18 грудня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Перебої з електрикою триватимуть з 8.00 до 17.00
18 грудня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.
З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за наступними адресами:
- вул. Ціолковського, 174-204;
- пров. Рокосовського, 1-36.
З 8.00 до 17.00 через проведення робіт з виконання інвестиційної програми світла не буде за адресами:
- вул. Чорноморська, 15-64;
- вул. Космонавтів, 41-60;
- вул. Гайдамацька, 11-46;
- вул. Ліщинова, 4-31;
- вул. Кавалерійська, 8-49;
- вул. Василя Стуса, 32-64;
- вул. Академіка Герасимовича, 31-49;
- пров. Пилипа Орлика, 4-10;
- пров. Космонавтів, 1-76;
- пров. Бородинський, 1-31;
- пров. Чорноморський, 4-17;
- пров. Грузинський, 1-10;
- пров. Чигиринський, 1-17;
- пров. Олега Ольжича, 1-32.