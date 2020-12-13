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Де і коли 18 грудня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Сьогодні, 17:20 Переглядів: 607

 

Перебої з електрикою триватимуть з 8.00 до 17.00

18 грудня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.


З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за наступними адресами:

  • вул. Ціолковського, 174-204;
  • пров. Рокосовського, 1-36.

З 8.00 до 17.00 через проведення робіт з виконання інвестиційної програми світла не буде за адресами:

  • вул. Чорноморська, 15-64;
  • вул. Космонавтів, 41-60;
  • вул. Гайдамацька, 11-46;
  • вул. Ліщинова, 4-31;
  • вул. Кавалерійська, 8-49;
  • вул. Василя Стуса, 32-64;
  • вул. Академіка Герасимовича, 31-49;
  • пров. Пилипа Орлика, 4-10;
  • пров. Космонавтів, 1-76;
  • пров. Бородинський, 1-31;
  • пров. Чорноморський, 4-17;
  • пров. Грузинський, 1-10;
  • пров. Чигиринський, 1-17;
  • пров. Олега Ольжича, 1-32.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение света Полтаваоблэнерго график
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