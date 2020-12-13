У Кременчуцькій районній раді створили депутатські комісії: хто чим керує?

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Для прискорення процесу та надання старту реорганізації Глобинської, Семенівської та Козельщинської районних рад шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради 17 грудня скликали позачергову сесію, адже фінансовий рік добігає кінця. Нагадаємо, колишні районні ради втратили чинність після першої сесії Кременчуцької районної ради 26 листопада і разом з тим не могли вирішувати нагальні питання у різних сферах життя: починаючи із виплати зарплат працівникам рад та апаратів, закінчуючи придбанням кисневих балонів для лікарень в умовах пандемії.





Питання ж стосовно постійних комісій мало бути розглянуто ще минулої сесії, але, зважаючи на необхідність обговорення проєкту рішення у фракціях, було перенесено на розгляд під час позачергової сесії.





17 грудня ухвалили рішення про створення 7 постійних депутатських комісій. На відміну від колег із Кременчуцької міської ради, депутати районної ради восьмого скликання не мали заперечень стосовно організації додаткової комісії, адже у раду ввійшло 7 фракцій і така кількість постійних комісій була розцінена як доцільна.





Після прийняття рішення комісії розійшлися по різних кутках сесійної зали, аби обрати заступників та секретарів.





Як поділилися на комісії





Постійна комісія Кременчуцької районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики та інвестиційної діяльності:

Марія Іванченко – член депутатської фракції ПП «СЛУГА НАРОДУ» була обрана головою комісії;

Едуард Скляревський – член депутатської фракції ПП ВО «Батьківщина» виконує обов'язки заступника голови комісії;

Владислав Мізін – член депутатської фракції «ЗА МАЙБУТНЄ» був обраний секретарем комісії.

Члени комісії:

Микола Мошківський – член депутатської фракції ПП «СЛУГА НАРОДУ»;

Сергій Куделя – член депутатської фракції ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»;

Сергій Супрун – член депутатської фракції «Рідне місто»;

Сергій Захожий – член депутатської фракції ПП «Європейська Солідарність»;

Олександр Климовських – член депутатської фракції ПП «ДОВІРА».





Постійну комісію Кременчуцької районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, надр та екології:

очолює Олександр Казим-Заде – член депутатської фракції ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»;

Юрій Грицик – член депутатської фракції ПП ВО «Батьківщина» був обраний заступником голови комісії;

Ірина Юрченко – член депутатської фракції ПП «СЛУГА НАРОДУ» призначена секретарем.

Члени комісії:

Марина Доценко – член депутатської фракції «ЗА МАЙБУТНЄ»;

Раїса Герасименко – член депутатської фракції ПП «Європейська Солідарність»;

Юрій Кірєєв – член депутатської фракції «Рідне місто»;

Віталій Буленко – член депутатської фракції ПП «ДОВІРА»;

Петро Ковальчук – член депутатської фракції ПП «СЛУГА НАРОДУ».



До постійної комісії Кременчуцької районної ради з питань будівництва, управління та розпорядження об’єктами комунальної власності, благоустрою, приватизації увійшли:

очолюватиме цю комісію буде Руслан Скрильнік – член депутатської фракції ПП ВО «Батьківщина»;

його заступником обраний Андрій Нападайло – член депутатської фракції ПП «СЛУГА НАРОДУ»;

Олексій Довбиш – член депутатської фракції «ЗА МАЙБУТНЄ» – був обраний секретарем комісії.

Члени комісії:

Олег Бельский – член депутатської фракції «Рідне місто»;

Світлана Остапенко – член депутатської фракції ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»;

Віталіна Билім – член депутатської фракції ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»;

Яна Кульчинська – член депутатської фракції ПП «ДОВІРА»;

Тетяна Діхтяренко – член депутатської фракції ПП «Європейська Солідарність».





Постійна комісія Кременчуцької районної ради з питань самоврядування, адміністративно-територіального устрою, депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку та боротьби з корупцією:

Сергій Чинчик – член депутатської фракції ПП «ДОВІРА» – голова комісії;

Тетяна Гусар – член депутатської фракції ПП «Європейська Солідарність» була обрана заступником голови комісії;

Наталія Заводчікова – член депутатської фракції «ЗА МАЙБУТНЄ» – секретар постійної комісії.

До комісії також увійшли:

Володимир Онищенко – член депутатської фракції «Рідне місто»;

Андрій Дрофа – член депутатської фракції ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»;

Ніна Сінельник – член депутатської фракції ПП ВО «Батьківщина»;

Віталій Заніздра – член депутатської фракції ПП «СЛУГА НАРОДУ».



Постійна комісія Кременчуцької районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, туризму та зв’язків із засобами масової інформації:

буде очолена Олегом Шаповалом – членом депутатської фракції ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»;

Олександр Тимченко – член депутатської фракції ПП «СЛУГА НАРОДУ» – буде заступником голови цієї комісії;

Віталій Волошко – член депутатської фракції «ЗА МАЙБУТНЄ» – був обраний секретарем.

Також до складу комісії входять:

Катерина Крижановська – член депутатської фракції «Рідне місто»;

Михайло Кравченко – член депутатської фракції ПП ВО «Батьківщина»;

Тамара Кір'ян – член депутатської фракції ПП «Європейська Солідарність»;

Ігор Школовий – член депутатської фракції ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ».



Постійна комісія Кременчуцької районної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення:

Радомир Сербін – член депутатської фракції «ЗА МАЙБУТНЄ» – голова комісії;

Ольга Лобова – член депутатської фракції «Рідне місто» призначена заступником голови комісії;

Лариса Дзюба – член депутатської фракції «ЗА МАЙБУТНЄ» обрана секретарем.

До комісії входять:

Світлана Крамаренко – член депутатської фракції ПП «СЛУГА НАРОДУ»;

Микола Гудим – член депутатської фракції ПП «Європейська Солідарність»;

Тетяна Шаповал – член депутатської фракції ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»;

Євгеній Чіп - член депутатської фракції ПП «ДОВІРА».



Постійна комісія Кременчуцької районної ради з питань транспорту і зв’язку, підприємництва, промисловості:

Олег Кагал – член депутатської фракції «Рідне місто» – обраний головою комісії;

Євгеній Тарануха – член депутатської фракції ПП «Європейська Солідарність» – став заступником голови комісії;

Кристина Калашникова – член депутатської фракції «ЗА МАЙБУТНЄ» – обрана секретарем.

Члени комісії: