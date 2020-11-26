Склали присягу та сформували фракції: проходить перша сесія Кременчуцької райради

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 567 Коментарів: 2



























































































































Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 26 листопада, проходить перша сесія Кременчуцької районної ради. Голова райоонрої виборчої комісії Любов Янда оголосила підсумки виборів депутатів райради.









Найстаріший депутат Володимир Онищенко зачитав присягу депутатів. Після цього депутати обрали президію й Володимир Онищенко, який до неї увійшов, оголосив про створення фракцій.





У районі створено 7 фракцій:

«Рідне місто» - 9 депутатів

«За майбутнє» - 9 депутатів

«Опозиційна платформа – За життя» - 9 депутаів

«Слуги народу» - 9 депутатів

«Європейська солідарність» - 7

«Батьківщина» - 6 депутатів

«Довіра» - 5





66-річний Володимир Онищенко розповів, що ця райрада створена не вперше, так у 1962 році створювалася подібна рада. На сьогодні в раді представлені 4 сільських райони та два міста, де проживає понад 300 тисяч мешканців. Обов'язки депутатів райради - поки туманні.





Зауважимо, що від сьогодні районна рада набула законних повноважень. Тепер Кременчуцька, Глобинська, Козельщинська та Семенівська районні ради втрачають свої повноваження.