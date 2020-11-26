Склали присягу та сформували фракції: проходить перша сесія Кременчуцької райради

Сьогодні, 26 листопада, проходить перша сесія Кременчуцької районної ради. Голова райоонрої виборчої комісії Любов Янда оголосила підсумки виборів депутатів райради.
Найстаріший депутат Володимир Онищенко зачитав присягу депутатів. Після цього депутати обрали президію й Володимир Онищенко, який до неї увійшов, оголосив про створення фракцій.
66-річний Володимир Онищенко розповів, що ця райрада створена не вперше, так у 1962 році створювалася подібна рада. На сьогодні в раді представлені 4 сільських райони та два міста, де проживає понад 300 тисяч мешканців. Обов'язки депутатів райради - поки туманні.
Зауважимо, що від сьогодні районна рада набула законних повноважень. Тепер Кременчуцька, Глобинська, Козельщинська та Семенівська районні ради втрачають свої повноваження.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.