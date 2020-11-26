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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

Склали присягу та сформували фракції: проходить перша сесія Кременчуцької райради

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 567 Коментарів: 2

 
Також депутати мають обрати голову та заступника 
Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 26 листопада, проходить перша сесія Кременчуцької районної ради. Голова райоонрої виборчої комісії Любов Янда оголосила підсумки виборів депутатів райради. 


 

Найстаріший депутат Володимир Онищенко зачитав присягу депутатів. Після цього депутати обрали президію й Володимир Онищенко, який до неї увійшов, оголосив про створення фракцій.


У районі створено 7 фракцій:

  • «Рідне місто» - 9 депутатів 
  • «За майбутнє» - 9 депутатів
  • «Опозиційна платформа – За життя» - 9 депутаів
  • «Слуги народу» - 9 депутатів
  • «Європейська солідарність» - 7
  • «Батьківщина» - 6 депутатів
  • «Довіра» - 5


66-річний Володимир Онищенко розповів, що ця райрада створена не вперше, так у 1962 році створювалася подібна рада. На сьогодні в раді представлені 4 сільських райони та два міста, де проживає понад 300 тисяч мешканців. Обов'язки депутатів райради - поки туманні.


Зауважимо, що від сьогодні районна рада набула законних повноважень. Тепер Кременчуцька, Глобинська, Козельщинська та Семенівська районні ради втрачають свої повноваження.

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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: вибори Кременчуцька районна рада
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

245
JJAbrams:
Сьогодні, 13:31

нужно на газету больше денег выделить!


1 0
61
wolf:
Сьогодні, 13:48

Детей обманывают конфетами, взрослых — клятвами.


2 0

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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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