Захворіли три педагога та два непедагогічні працівники
У трьох школах та медколеджі Кременчука виявили нові випадки COVID-19. Про це сповістив Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації у добовому зведенні за 25 листопада.
Захворіли кременчужани:
- гімназія №12 – непедагогічний співробітник;
- ліцей №4 «Кремінь» – педагог (10 класів на дистанційному навчанні до 7 грудня);
- гімназія №20 – два педагога (4 класи на дистанційному навчанні до 2 грудня);
- Кременчуцький медичний фаховий коледж імені В.І. Литвиненка – непедагогічний працівник.