У трьох школах та медколеджі Кременчука виявили нові випадки COVID-19

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Захворіли три педагога та два непедагогічні працівники

У трьох школах та медколеджі Кременчука виявили нові випадки COVID-19. Про це сповістив Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації у добовому зведенні за 25 листопада.





Захворіли кременчужани: