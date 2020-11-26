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Топ новина, Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

У трьох школах та медколеджі Кременчука виявили нові випадки COVID-19

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 2 105

 

Захворіли три педагога та два непедагогічні працівники

У трьох школах та медколеджі Кременчука виявили нові випадки COVID-19. Про це сповістив Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації у добовому зведенні за 25 листопада.


Захворіли кременчужани:

  • гімназія №12 – непедагогічний співробітник;
  • ліцей №4 «Кремінь» – педагог (10 класів на дистанційному навчанні до 7 грудня);
  • гімназія №20 – два педагога (4 класи на дистанційному навчанні до 2 грудня);
  • Кременчуцький медичний фаховий коледж імені В.І. Литвиненка – непедагогічний працівник.
Коронавірусний «джекпот»: в закладах освіти Кременчука +20 нових випадків
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус гимназия медколледж педагоги
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