Коронавірусний «джекпот»: в закладах освіти Кременчука +20 нових випадків

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 619 Коментарів: 1

Найбільше хворих у гімназії №31 – її повністю закрили

Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації повідомив про 20 нових випадків COVID-19 у закладах освіти Кременчука.





У довідці за 23 листопада зазначено, що захворіли:

гімназія №18 – педагог (два класи на дистанційному навчанні до 26 листопада);

гімназія №19 – педагог;

гімназія №20 – непедагогічний працівник;

ДНЗ (ясла-садок) №25 – вихованець та непедагогічний працівник;

ВПУ №7 – педагог;

Кременчуцький педагогічний коледж ім. А.С. Макаренка – студент та педагог;

ліцей №30 «Олімп» – педагог (один клас на дистанційному навчанні до 28 листопада);

гімназія №8 – педагог;

ДНЗ (ясла-садок) №80 – два педагоги (одна група на карантині до 26 листопада, інша – до 30 листопада);

гімназія №31 – п'ять учнів, два педагога (школа повністю закрита до 29 листопада);

ліцей №4 «Кремінь» – педагог.

Також зазначимо, що інфікувався коронавірусом один учень Садківського ліцею Кременчуцької районної ради.