Коронавірусний «джекпот»: в закладах освіти Кременчука +20 нових випадків

Найбільше хворих у гімназії №31 – її повністю закрили
Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації повідомив про 20 нових випадків COVID-19 у закладах освіти Кременчука.
У довідці за 23 листопада зазначено, що захворіли:
- гімназія №18 – педагог (два класи на дистанційному навчанні до 26 листопада);
- гімназія №19 – педагог;
- гімназія №20 – непедагогічний працівник;
- ДНЗ (ясла-садок) №25 – вихованець та непедагогічний працівник;
- ВПУ №7 – педагог;
- Кременчуцький педагогічний коледж ім. А.С. Макаренка – студент та педагог;
- ліцей №30 «Олімп» – педагог (один клас на дистанційному навчанні до 28 листопада);
- гімназія №8 – педагог;
- ДНЗ (ясла-садок) №80 – два педагоги (одна група на карантині до 26 листопада, інша – до 30 листопада);
- гімназія №31 – п'ять учнів, два педагога (школа повністю закрита до 29 листопада);
- ліцей №4 «Кремінь» – педагог.
Також зазначимо, що інфікувався коронавірусом один учень Садківського ліцею Кременчуцької районної ради.