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Топ новина, Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

Коронавірусний «джекпот»: в закладах освіти Кременчука +20 нових випадків

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 619 Коментарів: 1

 

Найбільше хворих у гімназії №31 – її повністю закрили

Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації повідомив про 20 нових випадків COVID-19 у закладах освіти Кременчука.


У довідці за 23 листопада зазначено, що захворіли:

  • гімназія №18 – педагог (два класи на дистанційному навчанні до 26 листопада);
  • гімназія №19 – педагог;
  • гімназія №20 – непедагогічний працівник;
  • ДНЗ (ясла-садок) №25 – вихованець та непедагогічний працівник;
  • ВПУ №7 – педагог;
  • Кременчуцький педагогічний коледж ім. А.С. Макаренка – студент та педагог;
  • ліцей №30 «Олімп» – педагог (один клас на дистанційному навчанні до 28 листопада);
  • гімназія №8 – педагог;
  • ДНЗ (ясла-садок) №80 – два педагоги (одна група на карантині до 26 листопада, інша – до 30 листопада);
  • гімназія №31 – п'ять учнів, два педагога (школа повністю закрита до 29 листопада);
  • ліцей №4 «Кремінь» – педагог.

Також зазначимо, що інфікувався коронавірусом один учень Садківського ліцею Кременчуцької районної ради.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус карантин детский сад школы гимназия лицей педагоги ученики студенты
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

2 373
zzzzzz:
Сьогодні, 13:06

статистика она такая....а сколько те кто уже был носителем заразили, пока симптомов небыло? закрывать нужно школы-дети безсимптомно принесут в семьи, а те по работам, пока поймут 


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