5, 6, 7 тисяч гривен пропонував нетверезий кременчужанин патрульним, але ставка не зіграла

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 532

У Кременчуці нетверезий водій «Буханки» не хотів аби його оштрафували, тому намагався «домовитися» з правоохоронцями. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, спершу чоловік запропонував 5 тисяч гривень. Його попередили про кримінальну відповідальність, але керманич мабуть сприйняв це як заклик підвищити ставку.





Чоловік пропонував 6 тисяч гривень, потім 7... а потім терпець патрульних увірвався. Водій отримав два протоколи (за проїзд на червоний сигнал світлофору та за керування ТЗ у стані алкогольного сп'яніння), а також побачення зі слідчо-оперативною групою, яку викликали задокументувати правопорушення.