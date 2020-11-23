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5, 6, 7 тисяч гривен пропонував нетверезий кременчужанин патрульним, але ставка не зіграла

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 532

 

Чоловік лише накликав на себе кримінальну відповідальність

У Кременчуці нетверезий водій «Буханки» не хотів аби його оштрафували, тому намагався «домовитися» з правоохоронцями. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, спершу чоловік запропонував 5 тисяч гривень. Його попередили про кримінальну відповідальність, але керманич мабуть сприйняв це як заклик підвищити ставку. 


Чоловік пропонував 6 тисяч гривень, потім 7... а потім терпець патрульних увірвався. Водій отримав два протоколи (за проїзд на червоний сигнал світлофору та за керування ТЗ у стані алкогольного сп'яніння), а також побачення зі слідчо-оперативною групою, яку викликали задокументувати правопорушення. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: нетверезий водій неправомірна вигода хабар
компанія «Інтера Люкс»

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