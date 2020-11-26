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Кременчук, Бізнес/Робота, Деньги

Мер Кременчука Малецький та його заступники претендують на премію в розмірі 100%

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1 207 Коментарів: 9

 

Розмір премії (у відсотках) хочуть зменшити: було 180%, стане 100%

На сесійному засіданні, яке планується провести у звичайному режимі (у залі) третього грудня, новообрана міська рада має встановити умови оплати праці міського голови, його заступників, секретаря Кременчуцької міської ради.


25 листопада депутати обговорили проєкт рішення на підготовчій групі пленарного засідання міськради. Проєкти рішень передбачають такі умови оплати праці топ-чиновників мерії:

  • посадовий оклад;
  • надбавку за ранг посадової особи місцевого самоврядування;
  • надбавку за вислугу років в розмірі залежно від стажу роботи;
  • надбавку за ступінь секретності в разі наявності допуску до державної таємниці в розмірі залежно від рівня допуску;
  • премію в розмірі 100% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи та вислуги років.


- Що треба зробити, додати, чи забрати чи залишити, як є? - спитав депутат Геннадій Іванян під час засідання підготовчої групи.


- Я вам скажу, що там менше, ніж «як є», - прокоментував мер Віталій Малецький.


- Так може, подумаєм, може, не треба? - несподівано виявив лояльність Іванян, який зазвичай демонструє опозиційність.


- Зважаючи на ситуацію в місті та країні ми зменшуєм, - відповів Малецький.


Згодом він пояснив різницю:


- По всіх позиціях зменшення. Пам'ятаєте, коли були низькі посадові оклади, ми з вам збільшували премію до 180%. Зараз ми її зменшуємо до 100%.


Проте тут ключове слово «коли були низькі посадові оклади». Премія зменшується у відсотковому відношенні — але, ймовірно, у грошовому вимірі ні мер, ні його заступники не втратять. Про грошовий вимір під час депутатського засідання не говорили, згодом ТЪ зробить запит — коли мер та його заступники попрацюють з місяць у нових умовах.


За словами Віталія Малецького, єдиний, кому буде збільшена оплата — це староста Потоківськго старостинського округу.


- У нас єдиний, по кому буде збільшення, це староста. Тому що ми маємо там вирівняти зарплату, бо в людини малий посадовий оклад. По всіх інших іде зменшення, - заявив наразі Малецький.


Міський голова, який ще перебуває на самоізоляції через хворобу на коронавірус, присутній на засіданнях підготовчої групи сесії віртуально.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: сесія депутати премія Віталій Малецький оплата
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 9

258
Pereselenets:
Сьогодні, 13:02

Божечки, як вони бідують!


14 0
483
Дмитрий:
Сьогодні, 13:06

Мер Кременчука Малецький та його заступники

а их знаю )

 

Марина Василенко
Natali_nata
Angel_love
savChuk_LeNa
sergey.kovalenko
Максим Бабкин

 


4 0
61
wolf:
Сьогодні, 13:41

Единственное на что они могут претендовать так это на премию Дарвина...


16 1
172
stronzo:
Сьогодні, 14:58

Офигенно... сам себе назначаешь зарплату, премии... 

Прямо как владелец бизнеса. Хотя подождите grimacing


5 0
88
Slav:
Сьогодні, 15:54

...а ведь когда то всё это народу надоест...


1 0
6
Bars:
Сьогодні, 16:29

Цитата: Slav

...а ведь когда то всё это народу надоест...

Дуже терплячий у нас народ.


1 0
853
Angel737:
Сьогодні, 16:49

Дурдом.
А сзади, у него ничего не слипнется ?!


0 0
69
Максим Бабкин:
Сьогодні, 17:12

Неплохой минус в проценте, надеюсь, что все же так и будет.


0 0
39
Марина Василенко:
Сьогодні, 17:13

Ждем сессии, интересно будет её посмотреть! 

 


0 0

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