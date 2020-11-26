Мер Кременчука Малецький та його заступники претендують на премію в розмірі 100%

На сесійному засіданні, яке планується провести у звичайному режимі (у залі) третього грудня, новообрана міська рада має встановити умови оплати праці міського голови, його заступників, секретаря Кременчуцької міської ради.
25 листопада депутати обговорили проєкт рішення на підготовчій групі пленарного засідання міськради. Проєкти рішень передбачають такі умови оплати праці топ-чиновників мерії:
- Що треба зробити, додати, чи забрати чи залишити, як є? - спитав депутат Геннадій Іванян під час засідання підготовчої групи.
- Я вам скажу, що там менше, ніж «як є», - прокоментував мер Віталій Малецький.
- Так може, подумаєм, може, не треба? - несподівано виявив лояльність Іванян, який зазвичай демонструє опозиційність.
- Зважаючи на ситуацію в місті та країні ми зменшуєм, - відповів Малецький.
Згодом він пояснив різницю:
- По всіх позиціях зменшення. Пам'ятаєте, коли були низькі посадові оклади, ми з вам збільшували премію до 180%. Зараз ми її зменшуємо до 100%.
Проте тут ключове слово «коли були низькі посадові оклади». Премія зменшується у відсотковому відношенні — але, ймовірно, у грошовому вимірі ні мер, ні його заступники не втратять. Про грошовий вимір під час депутатського засідання не говорили, згодом ТЪ зробить запит — коли мер та його заступники попрацюють з місяць у нових умовах.
За словами Віталія Малецького, єдиний, кому буде збільшена оплата — це староста Потоківськго старостинського округу.
- У нас єдиний, по кому буде збільшення, це староста. Тому що ми маємо там вирівняти зарплату, бо в людини малий посадовий оклад. По всіх інших іде зменшення, - заявив наразі Малецький.
Міський голова, який ще перебуває на самоізоляції через хворобу на коронавірус, присутній на засіданнях підготовчої групи сесії віртуально.