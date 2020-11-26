Мер Кременчука Малецький та його заступники претендують на премію в розмірі 100%

На сесійному засіданні, яке планується провести у звичайному режимі (у залі) третього грудня, новообрана міська рада має встановити умови оплати праці міського голови, його заступників, секретаря Кременчуцької міської ради.



25 листопада депутати обговорили проєкт рішення на підготовчій групі пленарного засідання міськради. Проєкти рішень передбачають такі умови оплати праці топ-чиновників мерії:

- Що треба зробити, додати, чи забрати чи залишити, як є? - спитав депутат Геннадій Іванян під час засідання підготовчої групи.





- Я вам скажу, що там менше, ніж «як є», - прокоментував мер Віталій Малецький.





- Так може, подумаєм, може, не треба? - несподівано виявив лояльність Іванян, який зазвичай демонструє опозиційність.





- Зважаючи на ситуацію в місті та країні ми зменшуєм, - відповів Малецький.