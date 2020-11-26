«Медсестра Іванка» допоможе дізнатися, на що витрачають гроші лікарні Полтавщини

Громадська організація «Антикорупційний штаб» запустила чат-бот, який перевіряє витрати бюджетних коштів для боротьби з COVID-19
Громадська організація «Антикорупційний штаб» запустила чат-бот «Медсестра Іванка», завдяки якому можна перевірити, які медичні засоби закупила будь-яка лікарня України. Мета чат-боту – допомагати українцям виявляти корупцію в медичних закладах, він інформує про тендери і кількість витрачених бюджетних коштів, виділених на боротьбу з COVID-19.
«Медсестра Іванка» дає змогу:
Чат-бот оновлюється у режимі реального часу, охоплює всю Україну та є повністю безкоштовним.
Так, на Полтавщині найбільше витратила 5-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради – 27,8 млн грн. Найдорожчою ж закупівлею виявилися 4 рентгенівські апарати за 12 млн грн. Всього на боротьбу з COVID-19 область витратила 255 млн грн (дані Prozorro).
Перевірити закупівлі своєї лікарні можна у Telegram та Viber: viber://pa?chatURI=