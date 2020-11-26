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Здоров'я, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

«Медсестра Іванка» допоможе дізнатися, на що витрачають гроші лікарні Полтавщини

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 813 Коментарів: 1

 

Громадська організація «Антикорупційний штаб» запустила чат-бот, який перевіряє витрати бюджетних коштів для боротьби з COVID-19

Громадська організація «Антикорупційний штаб» запустила чат-бот «Медсестра Іванка», завдяки якому можна перевірити, які медичні засоби закупила будь-яка лікарня України. Мета чат-боту – допомагати українцям виявляти корупцію в медичних закладах, він інформує про тендери і кількість витрачених бюджетних коштів, виділених на боротьбу з COVID-19.


– Щодня лікарні витрачають мільйони гривень на медичні товари і послуги для боротьби з COVID-19. Часто ці кошти витрачаються неефективно, або ж хворі не отримують безкоштовне лікування, за яке держава вже заплатила. Тому якщо лікарі стверджують, що в медзакладі немає необхідних ліків чи масок – кожен може перевірити цю інформацію через чат-бот і поскаржитися на корупцію, – пояснив виконавчий директор «Антикорупційного штабу» Сергій Миткалик.


«Медсестра Іванка» дає змогу:

  • підписатися на будь-яку лікарню та отримувати оновлення щодо її закупівель;
  • залишити скаргу або повідомлення про корупції в медичному закладі;
  • переглянути статистику захворюваності у будь-якому куточку України;
  • дізнатися про товари, які закуповують лікарні України та їх ціни.


Чат-бот оновлюється у режимі реального часу, охоплює всю Україну та є повністю безкоштовним.


Так, на Полтавщині найбільше витратила 5-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради – 27,8 млн грн. Найдорожчою ж закупівлею виявилися 4 рентгенівські апарати за 12 млн грн. Всього на боротьбу з COVID-19 область витратила 255 млн грн (дані Prozorro).


Перевірити закупівлі своєї лікарні можна у Telegram та Viber: viber://pa?chatURI=botdoctorivanka

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Автор: Катерина Турубара
Теги: бот больницы закупівлі коррупция
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

766
inattentive:
Сьогодні, 13:10

Обойдут как и "Прозрачно" обходят.


0 0

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