«Медсестра Іванка» допоможе дізнатися, на що витрачають гроші лікарні Полтавщини

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 813 Коментарів: 1

Громадська організація «Антикорупційний штаб» запустила чат-бот, який перевіряє витрати бюджетних коштів для боротьби з COVID-19

Громадська організація «Антикорупційний штаб» запустила чат-бот «Медсестра Іванка», завдяки якому можна перевірити, які медичні засоби закупила будь-яка лікарня України. Мета чат-боту – допомагати українцям виявляти корупцію в медичних закладах, він інформує про тендери і кількість витрачених бюджетних коштів, виділених на боротьбу з COVID-19.





– Щодня лікарні витрачають мільйони гривень на медичні товари і послуги для боротьби з COVID-19. Часто ці кошти витрачаються неефективно, або ж хворі не отримують безкоштовне лікування, за яке держава вже заплатила. Тому якщо лікарі стверджують, що в медзакладі немає необхідних ліків чи масок – кожен може перевірити цю інформацію через чат-бот і поскаржитися на корупцію, – пояснив виконавчий директор «Антикорупційного штабу» Сергій Миткалик.





«Медсестра Іванка» дає змогу:

підписатися на будь-яку лікарню та отримувати оновлення щодо її закупівель;

залишити скаргу або повідомлення про корупції в медичному закладі;

переглянути статистику захворюваності у будь-якому куточку України;

дізнатися про товари, які закуповують лікарні України та їх ціни.



Чат-бот оновлюється у режимі реального часу, охоплює всю Україну та є повністю безкоштовним.





Так, на Полтавщині найбільше витратила 5-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради – 27,8 млн грн. Найдорожчою ж закупівлею виявилися 4 рентгенівські апарати за 12 млн грн. Всього на боротьбу з COVID-19 область витратила 255 млн грн (дані Prozorro).