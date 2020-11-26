Кременчужанка заплатила більше тисячі гривень за «з'єднання з оператором»

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 324 Коментарів: 4

Жінці повідомили, що хтось намагається зняти гроші з її картки

Кременчужанка заплатила більше 1 тисячі гривень за «з'єднання з оператором». Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, це сталося 1 листопада, проте по допомогу поліції жінка звернулася 25 листопада.





Постраждала розповіла, що їй подзвонили та повідомили, що хтось намагається зняти гроші з її картки, і для з'єднання з оператором треба натиснути цифру «1». Після цього 1 211 гривень перерахували на онлайн-сервіс.





За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.