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Кременчужанка заплатила більше тисячі гривень за «з'єднання з оператором»

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 324 Коментарів: 4

Жінці повідомили, що хтось намагається зняти гроші з її картки

Кременчужанка заплатила більше 1 тисячі гривень за «з'єднання з оператором». Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, це сталося 1 листопада, проте по допомогу поліції жінка звернулася 25 листопада. 


Постраждала розповіла, що їй подзвонили та повідомили, що хтось намагається зняти гроші з її картки, і для з'єднання з оператором треба натиснути цифру «1». Після цього 1 211 гривень перерахували на онлайн-сервіс. 


За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження. 

4
Автор: Юлия Волынская
Теги: шахрайство
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

258
Pereselenets:
Сьогодні, 13:03

О, что-то новенькое!


3 0
766
inattentive:
Сьогодні, 13:13

Поподробней аферу описать можете ? (дабы другие не пострадали)


6 0
245
JJAbrams:
Сьогодні, 13:58

хм, интересный метод, поподробней бы.


3 0
80
Juja:
Сьогодні, 14:16

Некоторые банки действительно для подтверждения реальных платежей задействуют звонки и просят нажать цифру 1. Вполне вероятно, что кто-то из своих постарался, ведь надо знать и текущий баланс, и способ осуществления подобной операции.


2 0

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