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Кременчук, Здоров'я

Депутат Наталя Погужельська просить для Раківки цілодобову аптеку

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Вона озвучила запит на сесії Кременчуцької міськради

26 січня на сесії Кременчуцької міськради депутат Наталя Погужельська озвучила свій запит щодо необхідності цілодобової аптеки у Крюкові. Крім того, у Крюкові лише одна аптека (біля мосту на вул. Приходька). Вона підготувала запит, реагуючи на звернення до неї мешканців, адже на правобережжі немає жодної цілодобової аптеки. І люди змушені в нічний період у раз необхідності переїжджати міст. Депутати у попередній каденції, як зазначила вона, це питання не вирішили, хоча люди піднімали його ще тоді.


- Ще однією перешкодою є відсутність транспорту вночі. Враховуючи пандемію СOVID, це і втрата зайвих коштів та часу, - підкреслила вона.


Наталя Погужельська попросила зобов'язати управління торгівлі та підприємництва виконкому розглянути можливість організації роботи аптеки в Крюкові та цілодобової — на Раківці. Провести перемовини з аптечними мережами. Вона апелювала 100 підписами мешканців.


Запит Наталі Погужельської колеги в міськраді підтримали. Мер доручив начальнику управління охорони здоров'я Максиму Середі доповісти з цього питання на засіданні виконкому у п'ятницю.


Кременчуцька влада не вирішила питання про відкриття нічної аптеки в Крюкові


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: аптека Раківка Крюків Наталя Погужельська

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