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У Кременчуці п'яний водій катався по тротуару та намагався втекти від поліції

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 495

 

Чоловіка затримали

У Кременчуці п'яний водій на намагався втекти від правоохоронців. Як повідомляє патрульна поліція, це сталося 8 лютого близько 22.00 на вул. Республіканській. 


Копи зупинили автомобіль Citroën, який їхав по тротуару. Під час спілкування з 46-річним водієм, правоохоронці помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Почувши це, керманич відмовився надати водійське посвідчення та намагався втекти. 


Оскільки чоловік не реагував на вимогу залишатись на місці, патрульні його затримали та доставили до відділу поліції. Пройти огляд на стан сп'яніння, водій категорично відмовився.


На керманича склали адмінматеріали: за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) та за ч. 1 ст. 126 (Відмова пред’явити посвідчення водія на законну вимогу поліцейського) КУпАП.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: нетверезий водій

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