За добу COVID-19 виявили у 2 656 українців, на Полтавщині – у 72

Одужало за цей час 8 865 осіб
2 656 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 лютого 2021 року, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Зокрема, захворіли 157 дітей та 229 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 865 осіб;
- летальних випадків –127;
- одужало – 8 865 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 30 901 (зокрема методом ПЛР – 17 658, методом ІФА – 13 243).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 249 646 осіб;
- одужало – 1 084 608 осіб;
- летальних випадків – 23 771;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 419 781.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (525), Закарпатській (276), м. Київ (243), Чернівецькій (194) та Запорізькій (164) областях.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
- Київ – 243 випадки;
- Вінницька область – 47 випадків;
- Волинська область – 58 випадків;
- Дніпропетровська область – 71 випадок;
- Донецька область – 59 випадків;
- Житомирська область – 17 випадків;
- Закарпатська область – 276 випадків;
- Запорізька область – 164 випадки;
- Івано-Франківська область – 525 випадків;
- Київська область – 90 випадків;
- Кіровоградська область – 20 випадків;
- Луганська область – 49 випадків;
- Львівська область – 97 випадків;
- Миколаївська область – 57 випадків;
- Одеська область – 90 випадків;
- Полтавська область – 72 випадки;
- Рівненська область – 86 випадків;
- Сумська область – 26 випадків;
- Тернопільська область – 51 випадок;
- Харківська область – 124 випадки;
- Херсонська область – 52 випадки;
- Хмельницька область – 31 випадок;
- Черкаська область – 150 випадків;
- Чернівецька область – 194 випадки;
- Чернігівська область – 7 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Від початку карантину на Полтавщині діагностували 44 072 випадки захворювання на COVID-19.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, одужали 40 764 (+431) жителі області, продовжують лікування 2 384 людини, зокрема 83 дитини.
Всього зареєстровано 924 летальні випадки, нових – 4 (Полтава; Великобагачанський, Лубенський, Решетилівський райони).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 72.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 17 013 (+21),
- Кременчук – 5 699,
- Горішні Плавні – 2 247 (+8),
- Полтавський район – 1 801,
- Миргород – 1 685 (+1),
- Лубни – 1 365,
- Лохвицький район – 1 131,
- Зіньківський район – 1 020 (+4),
- Карлівський район – 909 (+12),
- Пирятинський район – 793,
- Котелевський район – 776,
- Новосанжарський район – 749 (+3),
- Глобинський район – 698,
- Кременчуцький район – 684,
- Диканський район – 637,
- Миргородський район – 613,
- Шишацький район – 605,
- Хорольський район – 570 (+1),
- Кобеляцький район – 566,
- Решетилівський район – 524 (+2),
- Гадяч – 522,
- Машівський район – 461 (+2),
- Чутівський район – 455 (+14),
- Семенівський район – 430,
- Великобагачанський район – 419 (+3),
- Козельщинський район – 346 (+1),
- Гадяцький район – 321,
- Лубенський район – 306,
- Гребінківський район – 253,
- Оржицький район – 251,
- Чорнухинський район – 223.