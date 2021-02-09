Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1249646
Кременчук5743
Хворі:
Україна141267
Кременчук163
Одужало:
Україна1084608
Кременчук5420
Померло:
Україна23771
Кременчук160
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 виявили у 2 656 українців, на Полтавщині – у 72

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 426

 

Одужало за цей час 8 865 осіб

2 656 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 лютого 2021 року, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.


Зокрема, захворіли 157 дітей та 229 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 865 осіб;
  • летальних випадків –127;
  • одужало – 8 865 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 30 901 (зокрема методом ПЛР – 17 658, методом ІФА – 13 243).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 249 646 осіб;
  • одужало – 1 084 608 осіб;
  • летальних випадків – 23 771;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 419 781.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (525), Закарпатській (276), м. Київ (243), Чернівецькій (194) та Запорізькій (164) областях.


Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • Київ – 243 випадки;
  • Вінницька область – 47 випадків;
  • Волинська область – 58 випадків;
  • Дніпропетровська область – 71 випадок;
  • Донецька область – 59 випадків;
  • Житомирська область – 17 випадків;
  • Закарпатська область – 276 випадків;
  • Запорізька область – 164 випадки;
  • Івано-Франківська область – 525 випадків;
  • Київська область – 90 випадків;
  • Кіровоградська область – 20 випадків;
  • Луганська область – 49 випадків;
  • Львівська область – 97 випадків;
  • Миколаївська область – 57 випадків;
  • Одеська область – 90 випадків;
  • Полтавська область – 72 випадки;
  • Рівненська область – 86 випадків;
  • Сумська область – 26 випадків;
  • Тернопільська область – 51 випадок;
  • Харківська область – 124 випадки;
  • Херсонська область – 52 випадки;
  • Хмельницька область – 31 випадок;
  • Черкаська область – 150 випадків;
  • Чернівецька область – 194 випадки;
  • Чернігівська область – 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


 


Від початку карантину на Полтавщині діагностували 44 072 випадки захворювання на COVID-19.


За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, одужали 40 764 (+431) жителі області, продовжують лікування 2 384 людини, зокрема 83 дитини.


Всього зареєстровано 924 летальні випадки, нових – 4 (Полтава; Великобагачанський, Лубенський, Решетилівський райони).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 72.


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 17 013 (+21),
  • Кременчук – 5 699,
  • Горішні Плавні – 2 247 (+8),
  • Полтавський район – 1 801,
  • Миргород – 1 685 (+1),
  • Лубни – 1 365,
  • Лохвицький район – 1 131,
  • Зіньківський район – 1 020 (+4),
  • Карлівський район – 909 (+12),
  • Пирятинський район – 793,
  • Котелевський район – 776,
  • Новосанжарський район – 749 (+3),
  • Глобинський район – 698,
  • Кременчуцький район – 684,
  • Диканський район – 637,
  • Миргородський район – 613,
  • Шишацький район – 605,
  • Хорольський район – 570 (+1),
  • Кобеляцький район – 566,
  • Решетилівський район – 524 (+2),
  • Гадяч – 522,
  • Машівський район – 461 (+2),
  • Чутівський район – 455 (+14),
  • Семенівський район – 430,
  • Великобагачанський район – 419 (+3),
  • Козельщинський район – 346 (+1),
  • Гадяцький район – 321,
  • Лубенський район – 306,
  • Гребінківський район – 253,
  • Оржицький район – 251,
  • Чорнухинський район – 223.

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика

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