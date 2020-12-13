«Нам не дають економити»: Кременчуцька ТЕЦ опломбувала засувку в багатоповерхівці

Вчора, 16:13 Переглядів: 5 215 Коментарів: 11

Співвласники будинку у кварталі 287 визначили людину, відповідальну за регулювання тепла. Хотіли економити на опаленні. А потім прийшли представники ТЕЦ — і опломбували засувки. Люди з'ясовують: на якій підставі?

Кінець економії





Співвласники будинку №1, що в кварталі 287 на Молодіжному, вирішили регулювати подачу теплоносія, щоб економити на опаленні. Про те, що з цього вийшло, нам розповів один із мешканців будинку Володимир Дмитренко. ОСББ у будинку не створене, проте з’явилася ініціативна група: сам Володимир, Станіслав Рогов, Оксана Козачук. Провели збори співвласників, склали протокол, визначили відповідальну особу (Станіслава), якому й доручили регулювати подачу теплоносія. Протокол передали в керуючу компанію «Житлорембудсервіс». Мешканець, який відповідає за регулювання, робив заміри температури в квартирах (люди між собою домовилися не на нормативні 18, а на 20-22 градуси, щоб було комфортно). Крім того, співвласники створили чат, щоб обмінюватися інформацією. Регулювати тепло почали в минулому році - у другому під’їзді на той час були скарги на холод. Тоді мешканці самі викликали теплову інспекцію (представників «Житлорембудсервісу» та ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ») - і в будинку відрегулювали систему. Як каже Володимир, кількість скарг зменшилася.

Та десь тиждень тому представники постачальника теплової енергії — ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» - прийшли та й опломбували засувки (запірну арматуру) в будинку (і на головному вводі, і на стояках).





Володимир обурюється такими діями тепловиків та вважає, що керівництво ТЕЦ просто зацікавлене в тому, аби люди більше платили. Крім того, наголошує він, труби та вводи у будинку — спільна власність його співвласників, якою опікується управитель — у даному випадку компанія «Житлорембудсервіс». У самій компанії людям говорили про можливість регулювати температуру теплоносія (до речі, ТЪ теж писав про цю позицію управителів житла у матеріалі про спеку в квартирах та те, як її позбутися).









- А якщо це труби не наші, чому тоді вони нам не платять за оренду підвалу? За транзит? Якщо це наші труби, то на якій підставі вони нам їх запломбували? Ми платимо за лічильником: скільки спалили – стільки й заплатили. А скільки нам використовувати, вирішувати нам. Мешканці 2-го під'їзду утеплили елеваторний вузол. Ми хочемо скинутися грошима на утеплення труб. Тобто ми щось робимо, аби економити, а вони — раз — і не дають нам економити! - обурюється Володимир.





Засувка запломбована



Він визнає, що якраз тиждень тому температура в будинку знизилася, проте запевняє, що причиною стало не регулювання теплоносія, а в усьому винна ТЕЦ:





- Був сильний вітер, і температура «просіла». Згідно з температурним графіком ТЕЦ, температура на подачі мала бути 76 градусів, було ж 70. Проток 8,5 замість 12. Ми відкрили засувку – нічого не змінилося!





Та після цього вітру КремТЕЦ і опломбувала засувки. У Володимира ще одна версія того, чому ТЕЦ втрутилася у внутрішньобудинкову систему опалення. Він розповів, що в будинку живе мама Наталії Макаруші — заступниці директора КремТЕЦ із комерційних питань.

- Вона звинувачує нас, що це ми розбалансували систему, - розповів мешканець.













«Одним холодно, іншим — спекотно»





На якій підставі КремТЕЦ опломбувала засувки, адже це — зона повноважень управителя житла? Про це ми запитали заступника директора керуючої компанії «Житлорембудсервіс» Віктора Волика. Він, до речі, розповів, що ТЕЦ всюди пломбує засувки в будинках, де є конфліктні ситуації — скарги на якість опалення.





- На якій підставі вони це роблять, якщо засувки — спільна власність співвласників будинку, а не КремТЕЦ?



- Напевне, їхні дії пов'язані з тим, що надходить велика кількість скарг від людей: одним холодно, іншим — спекотно. Це рішення ТЕЦ, не наше.



- Чому тоді ви як управителі житла пускаєте представників ТЕЦ до внутрішньобудинкових мереж?



- У нас є розмежування по зонах відповідальності — по зрізах фундаменту будинку. Але прилади обліку та сопла у нас контролює теплова інспекція. Знімати показники теплових лічильників у підвалі теж приходить теплова інспекція. Межа розмежування мереж є, але сопла все одно коригує теплова інспекція. Є будинки, де люди «прикручують» засувки — і питань немає. Тобто люди регулюють — і ніхто не пломбує їм засувки. Чим керується Кременчуцька ТЕЦ — не знаю. Напевне, там були якісь скарги. Хоча на тому будинку ми підкоригували сопла разом із тепловою інспекцію. Зробили так, щоб під'їзди прогрівалися однаково. З іншого боку, ніхто ж не лізе в щитову регулювати електроенергію — а це майже те саме.



- Але раніше (коли ми готували матеріал про спеку у квартирах) ви самі говорили, що спеціально навчені люди в будинках можуть регулювати опалення. Тепер читачі нам нагадали про цей матеріал і ставлять питання: чому нам казали, що можна, а насправді, виявляється — ні?



- Якщо виникають конфліктні ситуації, і люди не можуть вирішити їх між собою, втручається енергопостачальна організація. Якщо йдуть конфлікти, як тоді діяти?













Регулювати тепло засувками заборонено — позиція КремТЕЦ





Керівництво ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» каже, що засувки опломбували через скарги самих мешканців. І наголошує: регулювати у такий спосіб температуру в будинку — заборонено.

- Відповідно ДБН та Правил технічної експлуатації теплових установок та мереж регулювання подачі тепла за допомогою запірної арматури заборонено, - підкреслює Олександр Винник, керівник відділу збуту теплової енергії КремТЕЦ . - Для регулювання служать відповідні системи — ІТП (індивідуальні теплові пункти). У цьому випадку відбувається автоматичне регулювання теплоносія відповідно до температури повітря.



- Питання ще в іншому. Мережі, у тому числі й запірна арматура, належать співвласникам будинку. Це теж закріплено в законі. Чому тоді ТЕЦ вручається у будинкові мережі?



- У нас як у виконавців послуг прямі договори: між Кременчуцькою ТЕЦ та абонентами, кінцевими споживачами теплової енергії. Якщо теплова енергія не надходить споживачу, хто винен? Виконавець послуги. Бо відповідно до договору ми повинні надавати якісну послугу. А це не вбачається можливим у зв'язку з деякими питаннями, не врегульованими із співвласниками.



- Який саме документ дозволяє вам пломбувати запірну арматуру?



- Є документ, який не дозволяє проводити регулювання за допомогою запірної арматури. Ми є виконавцями послуги, який документ ще потрібен? Те, що люди роблять — протизаконно!



ТЪ зв`язався із заступником гендиректора КремТЕЦ із комерційних питань Наталією Макарушею. Вона каже, що й сама є співвласницею в будинку, про який іде мова — їй належить частка у квартирі матері. Проте, запевняє, що це не має відношення до пломбування: мама на опалення не скаржилась, натомість скарги надходили від інших людей. І теплова інспекція зафіксувала 15 градусів в одній із квартир — це було якраз перед тим, як ТЕЦ перекрила засувку.





- ТЕЦ запломбувала засувки в усіх будинках, де зафіксована температура нижче нормативної. Йде розбалансування системи. Регулювати має право лише керуюча компанія (у даному випадку «Житлорембудсервіс»), і якщо це ОСББ — то особа, відповідальна за подачу тепла. Оскільки регулював не представник керуючої компанії, було прийнято рішення про пломбування, щоб не розбалансовувати систему. Акти пломбування підписує представник «Житлорембудсервісу», усе узгоджено! Теплова інспекція робить все спільно з керуючою компанією — і представник керуючої компанії розписується в акті. Є облік, є реєстр, і відповідальність за пломбу несе «Житлорембудсервіс». Якщо люди хочуть регулювати подачу тепла — нехай встановлюють ІТП.



Керівництво КремТЕЦ додає, що у певних випадках «закриває очі» на регулювання засувкою — але лише тоді, якщо від мешканців немає скарг.





Закон Нормативні документи, дійсно, не передбачають регулювання подачі теплоносія за допомогою запірної арматури.

«Застосовувати запірну арматуру як регулювальну не допускається», - так говорить п.12.11 Державних будівельних норм (ДБН) В.2.5-39:2008 «Теплові мережі».

Те саме говориться і в Правилах технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених Наказом Мінпаливенерго №71 від 14.02.07 (зі змінами). Цитуємо:

«6.3.33. Використання запірної арматури для регулювання параметрів теплоносія не дозволяється»



Що ж у підсумку?

1. Конфлікт у конкретно взятому будинку свідчить про те, що впливати на якість опалення люди зможуть, лише створивши об'єднання співвласників — тоді постачальник тепла не зможе опломбувати засувку без згоди голови правління ОСББ.



2. Якщо ж управителя вам призначив виконком — ми бачимо, що обов'язок регулювати опалення управитель перекладає на мешканців-співвласників. Натомість постачальник тепла повноважень мешканців не визнає. І в будь-який момент (навіть якщо ви віднесли якийсь протокол управителю) за фактом може настати «кінець економії».



3. Якісне і законне регулювання теплоносія (і без конфліктів із виконавцем послуги) можливе за умови встановлення ІТП — до речі, кременчуцькі ОСББ мають позитивний досвід — брали на ці потреби теплі кредити. Отже, шлях у співвласників один — домовлятися між собою, аби жити краще.