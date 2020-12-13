«Нам не дають економити»: Кременчуцька ТЕЦ опломбувала засувку в багатоповерхівці

Співвласники будинку у кварталі 287 визначили людину, відповідальну за регулювання тепла. Хотіли економити на опаленні. А потім прийшли представники ТЕЦ — і опломбували засувки. Люди з'ясовують: на якій підставі?
Співвласники будинку №1, що в кварталі 287 на Молодіжному, вирішили регулювати подачу теплоносія, щоб економити на опаленні. Про те, що з цього вийшло, нам розповів один із мешканців будинку Володимир Дмитренко. ОСББ у будинку не створене, проте з’явилася ініціативна група: сам Володимир, Станіслав Рогов, Оксана Козачук. Провели збори співвласників, склали протокол, визначили відповідальну особу (Станіслава), якому й доручили регулювати подачу теплоносія. Протокол передали в керуючу компанію «Житлорембудсервіс». Мешканець, який відповідає за регулювання, робив заміри температури в квартирах (люди між собою домовилися не на нормативні 18, а на 20-22 градуси, щоб було комфортно). Крім того, співвласники створили чат, щоб обмінюватися інформацією. Регулювати тепло почали в минулому році - у другому під’їзді на той час були скарги на холод. Тоді мешканці самі викликали теплову інспекцію (представників «Житлорембудсервісу» та ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ») - і в будинку відрегулювали систему. Як каже Володимир, кількість скарг зменшилася.
Та десь тиждень тому представники постачальника теплової енергії — ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» - прийшли та й опломбували засувки (запірну арматуру) в будинку (і на головному вводі, і на стояках).
Володимир обурюється такими діями тепловиків та вважає, що керівництво ТЕЦ просто зацікавлене в тому, аби люди більше платили. Крім того, наголошує він, труби та вводи у будинку — спільна власність його співвласників, якою опікується управитель — у даному випадку компанія «Житлорембудсервіс». У самій компанії людям говорили про можливість регулювати температуру теплоносія (до речі, ТЪ теж писав про цю позицію управителів житла у матеріалі про спеку в квартирах та те, як її позбутися).
Засувка запломбована
Він визнає, що якраз тиждень тому температура в будинку знизилася, проте запевняє, що причиною стало не регулювання теплоносія, а в усьому винна ТЕЦ:
Та після цього вітру КремТЕЦ і опломбувала засувки. У Володимира ще одна версія того, чому ТЕЦ втрутилася у внутрішньобудинкову систему опалення. Він розповів, що в будинку живе мама Наталії Макаруші — заступниці директора КремТЕЦ із комерційних питань.
На якій підставі КремТЕЦ опломбувала засувки, адже це — зона повноважень управителя житла? Про це ми запитали заступника директора керуючої компанії «Житлорембудсервіс» Віктора Волика. Він, до речі, розповів, що ТЕЦ всюди пломбує засувки в будинках, де є конфліктні ситуації — скарги на якість опалення.
- На якій підставі вони це роблять, якщо засувки — спільна власність співвласників будинку, а не КремТЕЦ?
- Напевне, їхні дії пов'язані з тим, що надходить велика кількість скарг від людей: одним холодно, іншим — спекотно. Це рішення ТЕЦ, не наше.
- Чому тоді ви як управителі житла пускаєте представників ТЕЦ до внутрішньобудинкових мереж?
- У нас є розмежування по зонах відповідальності — по зрізах фундаменту будинку. Але прилади обліку та сопла у нас контролює теплова інспекція. Знімати показники теплових лічильників у підвалі теж приходить теплова інспекція. Межа розмежування мереж є, але сопла все одно коригує теплова інспекція. Є будинки, де люди «прикручують» засувки — і питань немає. Тобто люди регулюють — і ніхто не пломбує їм засувки. Чим керується Кременчуцька ТЕЦ — не знаю. Напевне, там були якісь скарги. Хоча на тому будинку ми підкоригували сопла разом із тепловою інспекцію. Зробили так, щоб під'їзди прогрівалися однаково. З іншого боку, ніхто ж не лізе в щитову регулювати електроенергію — а це майже те саме.
- Але раніше (коли ми готували матеріал про спеку у квартирах) ви самі говорили, що спеціально навчені люди в будинках можуть регулювати опалення. Тепер читачі нам нагадали про цей матеріал і ставлять питання: чому нам казали, що можна, а насправді, виявляється — ні?
- Якщо виникають конфліктні ситуації, і люди не можуть вирішити їх між собою, втручається енергопостачальна організація. Якщо йдуть конфлікти, як тоді діяти?
Керівництво ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» каже, що засувки опломбували через скарги самих мешканців. І наголошує: регулювати у такий спосіб температуру в будинку — заборонено.
- Відповідно ДБН та Правил технічної експлуатації теплових установок та мереж регулювання подачі тепла за допомогою запірної арматури заборонено, - підкреслює Олександр Винник, керівник відділу збуту теплової енергії КремТЕЦ . - Для регулювання служать відповідні системи — ІТП (індивідуальні теплові пункти). У цьому випадку відбувається автоматичне регулювання теплоносія відповідно до температури повітря.
- Питання ще в іншому. Мережі, у тому числі й запірна арматура, належать співвласникам будинку. Це теж закріплено в законі. Чому тоді ТЕЦ вручається у будинкові мережі?
- У нас як у виконавців послуг прямі договори: між Кременчуцькою ТЕЦ та абонентами, кінцевими споживачами теплової енергії. Якщо теплова енергія не надходить споживачу, хто винен? Виконавець послуги. Бо відповідно до договору ми повинні надавати якісну послугу. А це не вбачається можливим у зв'язку з деякими питаннями, не врегульованими із співвласниками.
- Який саме документ дозволяє вам пломбувати запірну арматуру?
- Є документ, який не дозволяє проводити регулювання за допомогою запірної арматури. Ми є виконавцями послуги, який документ ще потрібен? Те, що люди роблять — протизаконно!
ТЪ зв`язався із заступником гендиректора КремТЕЦ із комерційних питань Наталією Макарушею. Вона каже, що й сама є співвласницею в будинку, про який іде мова — їй належить частка у квартирі матері. Проте, запевняє, що це не має відношення до пломбування: мама на опалення не скаржилась, натомість скарги надходили від інших людей. І теплова інспекція зафіксувала 15 градусів в одній із квартир — це було якраз перед тим, як ТЕЦ перекрила засувку.
Керівництво КремТЕЦ додає, що у певних випадках «закриває очі» на регулювання засувкою — але лише тоді, якщо від мешканців немає скарг.
Нормативні документи, дійсно, не передбачають регулювання подачі теплоносія за допомогою запірної арматури.
«Застосовувати запірну арматуру як регулювальну не допускається», - так говорить п.12.11 Державних будівельних норм (ДБН) В.2.5-39:2008 «Теплові мережі».
Те саме говориться і в Правилах технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених Наказом Мінпаливенерго №71 від 14.02.07 (зі змінами). Цитуємо:
«6.3.33. Використання запірної арматури для регулювання параметрів теплоносія не дозволяється»
1. Конфлікт у конкретно взятому будинку свідчить про те, що впливати на якість опалення люди зможуть, лише створивши об'єднання співвласників — тоді постачальник тепла не зможе опломбувати засувку без згоди голови правління ОСББ.
2. Якщо ж управителя вам призначив виконком — ми бачимо, що обов'язок регулювати опалення управитель перекладає на мешканців-співвласників. Натомість постачальник тепла повноважень мешканців не визнає. І в будь-який момент (навіть якщо ви віднесли якийсь протокол управителю) за фактом може настати «кінець економії».
3. Якісне і законне регулювання теплоносія (і без конфліктів із виконавцем послуги) можливе за умови встановлення ІТП — до речі, кременчуцькі ОСББ мають позитивний досвід — брали на ці потреби теплі кредити. Отже, шлях у співвласників один — домовлятися між собою, аби жити краще.