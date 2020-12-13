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У Кременчуці ЗАЗ в'їхав у ВАЗ, який стояв на другорядній дорозі

Сьогодні, 15:36 Переглядів: 866

 

У ДТП ніхто не постраждав

У Кременчуці ЗАЗ в'їхав у ВАЗ, який стояв на другорядній дорозі. Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, це сталося сьогодні, 16 грудня на перехресті вул. Лікаря Богаєвського. 


 


У ДТП крім автомобілів ніхто не постраждав.


 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: дтп аварія
компанія «Інтера Люкс»

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