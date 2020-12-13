140 кременчуцьких медиків інфікувалися коронавірусом, троє померли

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 286 Коментарів: 4

У Кременчуці хочуть запровадити страхування медиків, які працюють з коронавірусними хворими

Від початку пандемії у 140 медичних працівників Кременчука виявили COVID-19, троє з них померло від ускладнень цієї хвороби. Як повідомляє мерія Кременчука, у нашому місті хочуть запровадити страхування медиків, які працюють з коронавірусними хворими. Рішення про це прийматимуть міські депутати на найближчому засіданні сесії.





На страхування медичних працівників спрямовуватимуть кошти міського бюджету 2021 року. Під нього підпадатимуть працівники медичних установ Кременчука, на базі яких надається медична допомога хворим на COVID-19:

Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського;

Кременчуцька міська лікарня «Правобережна»;

лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»;

лікарня відновного лікування;

Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня;

Кременчуцька міська дитяча лікарня;

міська дитяча стоматологічна поліклініка;

Кременчуцький міський стоматологічний центр;

Центри первинної медико-санітарної допомоги №1,2,3;

лікарня Придніпровська.

За інформацією управління охорони здоров’я Кременчука, наразі під страхування підпадають більше 2,7 тисяч осіб.