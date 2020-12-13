Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.12.2020 21:00
Підтверджені:
Україна894215
Кременчук3939
Хворі:
Україна377497
Кременчук1444
Одужало:
Україна501564
Кременчук2386
Померло:
Україна15154
Кременчук109
Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

140 кременчуцьких медиків інфікувалися коронавірусом, троє померли

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 286 Коментарів: 4

 

У Кременчуці хочуть запровадити страхування медиків, які працюють з коронавірусними хворими

Від початку пандемії у 140 медичних працівників Кременчука виявили COVID-19, троє з них померло від ускладнень цієї хвороби. Як повідомляє мерія Кременчука, у нашому місті хочуть запровадити страхування медиків, які працюють з коронавірусними хворими. Рішення про це прийматимуть міські депутати на найближчому засіданні сесії.


На страхування медичних працівників спрямовуватимуть кошти міського бюджету 2021 року. Під нього підпадатимуть працівники медичних установ Кременчука, на базі яких надається медична допомога хворим на COVID-19:

  • Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського;
  • Кременчуцька міська лікарня «Правобережна»;
  • лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»;
  • лікарня відновного лікування;
  • Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня;
  • Кременчуцька міська дитяча лікарня;
  • міська дитяча стоматологічна поліклініка;
  • Кременчуцький міський стоматологічний центр;
  • Центри первинної медико-санітарної допомоги №1,2,3;
  • лікарня Придніпровська.

За інформацією управління охорони здоров’я Кременчука, наразі під страхування підпадають більше 2,7 тисяч осіб.

1
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: pravmir.ru
Теги: коронавірус коронавирус медики страховка
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

31
kobzar007:
Сьогодні, 16:59

Страхование нужно. Но пусть МОЗ или эта НСЗУ зарплаты сделает нормальные для медиков.


7 1
31
Angel_love:
Сьогодні, 17:10

Это правильно, хорошо что в нашем городе медики будут застрахованы.


0 4
62
Олег Чуба:
Сьогодні, 17:11

Медперсонал полностью обеспечен всем для работы с коронавируснутымы, а теперь их и страховкой будут обеспечивать, это круто, они заслужили этого.


0 5
20
Александр скотаренко:
Сьогодні, 17:11

хорошая идея,застраховать медиков.


0 4

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх