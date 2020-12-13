140 кременчуцьких медиків інфікувалися коронавірусом, троє померли

Від початку пандемії у 140 медичних працівників Кременчука виявили COVID-19, троє з них померло від ускладнень цієї хвороби. Як повідомляє мерія Кременчука, у нашому місті хочуть запровадити страхування медиків, які працюють з коронавірусними хворими. Рішення про це прийматимуть міські депутати на найближчому засіданні сесії.
На страхування медичних працівників спрямовуватимуть кошти міського бюджету 2021 року. Під нього підпадатимуть працівники медичних установ Кременчука, на базі яких надається медична допомога хворим на COVID-19:
За інформацією управління охорони здоров’я Кременчука, наразі під страхування підпадають більше 2,7 тисяч осіб.