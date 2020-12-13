Держава в смартфоні: почала роботу перша українська база знань про електронний уряд

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 0

В Україні почала роботу перша українська база знань про електронний уряд Egovacademy.in.ua , мета якої допомогти представникам влади і всім бажаючим створювати сервіси електронного уряду і втілювати їх в містах і регіонах.



Унікальність платформи в тому, що у всіх користувачів буде можливість безкоштовно скористатися всією інформацією для запуску egov сервісів, а також отримати готові шаблони для запуску egov рішення для свого регіону. На даний момент запущена реєстрація на безкоштовні вебінари від спікерів з Адміністрації Президента, Міністерства цифрової трансформації України, міських і обласних рад, Microsoft Ukraine та інших українських і міжнародних партнерів.



Кожен користувач, який хоче створити таку платформу у себе в регіоні зможе звернутися за консультацією в її реалізації.



Найближчий вебінар відбудеться 20 січня о 19.00 з Вадимом Бортником, директором Директорату регіональної цифровізації Міністерства цифрової трансформації України. Наступними спікерами стануть Дмитро Шимків, екс-заступник голови Адміністрації Президента і екс-голова Microsoft Ukraine, а також Артур Селецький, CDTO Міністерства освіти і науки України. Для того, щоб взяти участь в вебінарах, потрібно зареєструватися на сайті Egovacademy.in.ua.





- Головна мета Egovacademy.in.ua - створити єдину екосистему для міст і областей, яка дозволить перевести необхідні адміністративні послуги в онлайн. Завдяки платформі кожен представник державних органів або людина, яка працює в цій сфері зможе зрозуміти як створювати сервіси електронного уряду. А також зможе ознайомитися з тим, як це вже робили раніше. Це в подальшому допоможе громадянам отримувати необхідні послуги від держави прямо з дому, - розповідає засновник Egovacademy.in.ua Ігор Ніколаєв.



Egovacademy.in.ua створена на базі агрегатора усіх всеукраїнських та регіональних сервісів електронного уряду Egov.in.ua, який почав роботу в березні 2020 року. На платформі зібрані всі рішення електронного уряду в Україні. Для того, щоб знайти будь-який e-service необхідно зайти на сайт і вибрати конкретну послугу або область, в якій необхідно її отримати. Користування агрегатором Egov.in.ua безкоштовне для всіх.