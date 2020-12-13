Держбюджет-2021: якою буде мінімалка на прожитковий мінімум

Сьогодні, 16:48 Переглядів: 571

Депутати 15 грудня ухвалили Закон «Про Державний бюджет України на 2021 рік». Від цього документу залежать і доходи українців, бо він встановлює мінімальну зарплату та прожитковий мінімум.





Мінімальна заробітна плата

У 2021 році передбачено два підвищення мінімалки:

з 1 січня - 6000 гривень у місячному розмірі, 36,11 гривні у погодинному розмірі;

з 1 грудня — 6500 гривень у місячному розмірі; 39,12 гривні у погодинному розмірі.





Нагадаємо, друге підвищення мінімалки Рада відтермінувала — зміни були внесені в законопроєкт до другого читання.

Прожитковий мінімум-2021 (грн)

Групи населення З 1.01.21 З 1.07.21 З 1.12.21 на одну особу в розрахунку на місяць (базовий) 2189 2294 2393 діти віком до 6 років: 1921 2013 2100 діти віком від 6 до 18 років 2395 2510 2618 працездатні особи 2270 2379 2481 особи, які втратили працездатність (пенсіонери) 1769 1854 1934





Нагадаємо, базовий розмір прожиткового мінімуму застосовується при призначення різних видів соціальних допомог, субсидії.

Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність дорівнює розміру мінімальної пенсії.

Таким чином, у 2021 році на пенсіонерів чекає два підвищення мінімальної пенсії, але в цілому усього на 165 грн.











