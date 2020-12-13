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Кременчук, Бізнес/Робота, Деньги

Держбюджет-2021: якою буде мінімалка на прожитковий мінімум

Сьогодні, 16:48 Переглядів: 571

 

Від Держбюджету частково залежать доходи українців

Депутати 15 грудня ухвалили Закон «Про Державний бюджет України на 2021 рік». Від цього документу залежать і доходи українців, бо він встановлює мінімальну зарплату та прожитковий мінімум.


Мінімальна заробітна плата

У 2021 році передбачено два підвищення мінімалки:

  • з 1 січня - 6000 гривень у місячному розмірі, 36,11 гривні у погодинному розмірі;

  • з 1 грудня — 6500 гривень у місячному розмірі; 39,12 гривні у погодинному розмірі.


Нагадаємо, друге підвищення мінімалки Рада відтермінувала — зміни були внесені в законопроєкт до другого читання.

Прожитковий мінімум-2021 (грн)

Групи населення

З 1.01.21

З 1.07.21

З 1.12.21

на одну особу в розрахунку на місяць (базовий)

2189

2294

2393

діти віком до 6 років:

1921

2013

2100

діти віком від 6 до 18 років

2395

2510

2618

працездатні особи

2270

2379

2481

особи, які втратили працездатність (пенсіонери)

1769

1854

1934


Нагадаємо, базовий розмір прожиткового мінімуму застосовується при призначення різних видів соціальних допомог, субсидії.

Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність дорівнює розміру мінімальної пенсії.

Таким чином, у 2021 році на пенсіонерів чекає два підвищення мінімальної пенсії, але в цілому усього на 165 грн.





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Автор: ТелеграфЪ
Теги: Держбюджет мінімальна зарплата прожитковий мінімум
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