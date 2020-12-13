Держбюджет-2021: якою буде мінімалка на прожитковий мінімум

Депутати 15 грудня ухвалили Закон «Про Державний бюджет України на 2021 рік». Від цього документу залежать і доходи українців, бо він встановлює мінімальну зарплату та прожитковий мінімум.
У 2021 році передбачено два підвищення мінімалки:
з 1 січня - 6000 гривень у місячному розмірі, 36,11 гривні у погодинному розмірі;
з 1 грудня — 6500 гривень у місячному розмірі; 39,12 гривні у погодинному розмірі.
Нагадаємо, друге підвищення мінімалки Рада відтермінувала — зміни були внесені в законопроєкт до другого читання.
|
Групи населення
|
З 1.01.21
|
З 1.07.21
|
З 1.12.21
|
на одну особу в розрахунку на місяць (базовий)
|
2189
|
2294
|
2393
|
діти віком до 6 років:
|
1921
|
2013
|
2100
|
діти віком від 6 до 18 років
|
2395
|
2510
|
2618
|
працездатні особи
|
2270
|
2379
|
2481
|
особи, які втратили працездатність (пенсіонери)
|
1769
|
1854
|
1934
Нагадаємо, базовий розмір прожиткового мінімуму застосовується при призначення різних видів соціальних допомог, субсидії.
Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність дорівнює розміру мінімальної пенсії.
Таким чином, у 2021 році на пенсіонерів чекає два підвищення мінімальної пенсії, але в цілому усього на 165 грн.