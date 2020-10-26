29 градусів при відчинених вікнах: кременчужани скаржаться на спеку у квартирах

Сьогодні, 13:45 Переглядів: 863 Коментарів: 3

«Дали жару»





У місті за теплої погоди розпочався опалювальний сезон. Комунальні служби «дали жару» - і тепер мешканці деяких будинків скаржаться на спеку у квартирах.





- У мене в квартирі 29 градусів тепла, і це при відчинених вікнах! – поскаржилася у «ТелеграфЪ» Анна, мешканка хрущовки на проспектІ Свободи 61/17 (нагірна частина, район аптеки).





Термометр у квартирі Анни





Перш, ніж звернутися до редакції, Анна та її сусіди телефонували і в керуючу компанію «Житлорембудсервіс» (ЖРБС), і в міськвиконком – у службу допомоги мера 1563. У цій службі пообіцяли передати скаргу управителям, а ті, за словами Анни, відмовляються обслуговувати заявку з приводу спеки.









- Спочатку я зателефонувала в тепломережі (КП «Теплоенерго», яке опікується квартальними мережами – ред.). Мені пояснили, що спеціально навчена людина має відрегулювати подачу тепла в будинок – прикрити засувку (на тепловому вузлі – ред.). Тобто людина з керуючої компанії має виїхати та відрегулювати засувку, щоб у нас не було такого опалення. Я зателефонувала у «Житлорембдсервіс». Мені сказали, що нічого не робитимуть. Диспетчер прямо так конкретно мені й сказала: «Якщо Малецький накаже мені це зробити, то я це зроблю». А так, сказали, ніхто виїжджати не буде. Куди звертатися? І це ситуація не лише з нашою квартирою, сусіди так само потерпають. А потім ми заплатимо за опалення, яке нам зараз не потрібне, шалені гроші.







Анна розповіла, що в будинку встановлений тепловий лічильник. Тож за зайве тепло люди заплатять по повній. Вона обурюється: навіщо ТЕЦ дає таку високу температуру?





Мешканці будинку на Свободи 61/17 – не єдині, хто прокляв спеку у квартирах та бездіяльність комунальників. Така сама проблема в будинку на Соборній, 40/2, на вулиці Ігоря Сердюка 39/41. Відчинені вікна можна побачити в багатьох квартирах у центрі. Скаржилися ТЪ і мешканці Молодіжного.





Наталя, мешканка будинку на вулиці Ігоря Сердюка, 39/41, тримає вікна відчиненими майже цілодобово. А взимку - навпаки, холодно, скаржиться вона. Каже, що взимку ніколи батареї не були такими гарячими, як зараз

Що кажуть у службі 1563





У службі допомоги мера кременчужанам нам повідомили, що подібні заявки на спеку перенаправляють керуючим компаніям. При цьому запевнили, що постачальники тепла дотримуються теплового режиму, встановленого температурними графіками залежно від температури зовнішнього повітря.





За інформацією Юрія Войтенка, керівника служби 1563, на даний час ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» тримає подачу тепла на технологічному мінімумі – це 69 градусів, знизити її вона не може з технічних причин.





- Ми розпочали опалювальний період і не припиняли гаряче водопостачання. Для забезпечення цих двох складових потрібна температура мінімальна 69 градусів. Якщо ми не дотримаємось, не буде ні нормального опалення, ні нормального гарячого водопостачання. Та й сама технологія КремТЕЦ не дозволяє зменшити температуру нижче за 69 градусів.







При цьому Юрій Войтенко зазначив, що на локальних котельнях «Теплоенерго» (які обслуговують Крюків, Занасип) більші можливості регулювання, ніж у ТЕЦ. Це пов’язано з технологією та масштабами виробництва тепла.









Беріть засувки «в свої руки» - що кажуть у ЖРБС





За словами заступника директора керуючої компанії «Житлорембудсервіс» Віктора Волика, через служби 1563 до компанії надійшло 8 скарг на спеку в квартирах. Він підкреслив, що рішення про пуск тепла в будинках приймає орган місцевого самоврядування (виконком). Виконком ухвалив – комунальники виконали. Чи потрібно було вмикати опалення? Це питання. Наприклад, у Харкові, тепло запускають лише сьогодні, 26 жовтня.





Регулювання тепла за допомогою засувки на елеваторному вузлі не передбачено жодними нормативними документами, підкреслює Віктор Волик. Для повноцінного регулювання подачі теплоносія в будинку має бути встановлений ІТП (індивідуальний тепловий пункт). Або навіть не один, а в під’їздах, якщо це, наприклад, великий 8-під’їзний будинок і в нього кілька елеваторних вузлів. Проте по компанії ЖРБС будинки з ІТП можна буквально перерахувати на пальцях однієї руки – їх усього 5 із 582 (і при цьому 2 з них нещодавно стали ОСББ)





Проте можливість регулювання тепла «вручну» все ж таки є, але робити це повинні спеціально навчені люди в самих будинках – така позиція компанії ЖРБС. Заступник директора компанії каже: працівники ЖРБС можуть навчити такому регулюванню відповідальну особу в будинку. А досвід показує: може впоратися й жінка-пенсіонерка.





- Регулювання, «прикручування» опалення – не наші повноваження. Нехай люди самі обирають відповідальну особу в будинку, домовляються та «прикручують», як їм комфортно. Бо зазвичай одному спекотно, іншим – холодно. А ми можемо їм допомогти: показати, як регулювати. Є будинки, що обслуговує ЖРБС, які на ніч запускають опалення, а зранку – вимикають. І скандалів у таких будинках з компанією немає. Самі вирішили – і все! Наприклад, у нас в будинку на Андрія Покладова 24/40 Валентина Володимирівна (пенсіонерка) – вона «рулить» цим процесом нормально: закриває-відкриває засувку, і все в неї виходить, - розповів Віктор Волик.





Для того, щоб призначити особу, відповідальну за опалення, Віктор Волик радить провести збори в будинку (або зібрати підписи) та повідомити листом в ЖРБС. В листі зазначити, яка саме особа буде відповідальна за регулювання кількості теплової енергії та передачу показників теплового лічильника. Тобто такі особи разом з тепловою інспекцією КремТЕЦ знімають покази та розписуються за них в акті.





Отже, хочете позбутися спеки – беріть засувки «в свої руки», така порада від ЖРБС. А ще краще – створюйте ОСББ та спільно з усіма співвласниками встановлюйте ІТП – тоді крутити теплову засувку не доведеться, регулювання відбуватиметься в автоматичному режимі.





Тим часом ОСББ економлять





У той час, як керуючі компанії ЖРБС та МДЛ сумлінно виконують рішення виконкому про пуск тепла, ОСББ – самі собі господарі. І самі співвласники вирішують, коли відкривати засувку та подавати тепло на будинок.





За даними департаменту ЖКГ міськвиконкому, станом на 26 жовтня із 26 будинків ОСББ опалення підключило менше половини з них – 95 будинків. Інші вирішили зекономити, доки погода тепла.