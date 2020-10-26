Як у Кременчуці проходить підрахунок голосів

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Фото: Дмитро Бабець

Територіальна виборча комісія Кременчука другий день засідає в історичній будівлі банку, яка знаходиться на площі Перемоги. Якщо вчора комісія контролювала хід голосування, то сьогодні примає бюлетні з усього Кременчука. Мішки з бюлетенями почали примйати ще вночі.





Зауважимо, що на цих виборах кременчужани обирали не лише міського голову, а й депутатів до Кременчуцької міської, Кременчуцької районної та Полтавської обласної рад.





Згідно з даними ЦВК, на Полтавщині проголосувало 37,74% виборців, для порівння у Кременчуці явка виборців була менша за середньо статистичну в області - 32,8%.









Найактивніші виборці Полтавщини - у Драбинівці та у Коломацькому Полтавського району, де явка склала 70,33% та 69,45% відповідно.





Найменша явка виборців зафіксована у Київському районі Полтави - 28,58% та у Миргороді - 27,89%.





За даними екзит-полу «Соціальний барометр» Віталій Малецький переміг у першому турі, а до Кременчуцької міської ради проходить 6 партій: «За майбутнє», «Рідне місто», «Слуга народу», ОПЗЖ, «Європейська солідарність» та «Батьківщина». Таку ж кількість партій надала і ГО «Рідне місто».



