Як у Кременчуці проходить підрахунок голосів

Територіальна виборча комісія Кременчука другий день засідає в історичній будівлі банку, яка знаходиться на площі Перемоги. Якщо вчора комісія контролювала хід голосування, то сьогодні примає бюлетні з усього Кременчука. Мішки з бюлетенями почали примйати ще вночі.
Зауважимо, що на цих виборах кременчужани обирали не лише міського голову, а й депутатів до Кременчуцької міської, Кременчуцької районної та Полтавської обласної рад.
Згідно з даними ЦВК, на Полтавщині проголосувало 37,74% виборців, для порівння у Кременчуці явка виборців була менша за середньо статистичну в області - 32,8%.
Найактивніші виборці Полтавщини - у Драбинівці та у Коломацькому Полтавського району, де явка склала 70,33% та 69,45% відповідно.
Найменша явка виборців зафіксована у Київському районі Полтави - 28,58% та у Миргороді - 27,89%.
За даними екзит-полу «Соціальний барометр» Віталій Малецький переміг у першому турі, а до Кременчуцької міської ради проходить 6 партій: «За майбутнє», «Рідне місто», «Слуга народу», ОПЗЖ, «Європейська солідарність» та «Батьківщина». Таку ж кількість партій надала і ГО «Рідне місто».
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.