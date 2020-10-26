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Кременчук, Місцеві вибори 2020

Як у Кременчуці проходить підрахунок голосів

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 1 236

 

Територіальна виборча комісія працює другу добу
Фото: Дмитро Бабець

Територіальна виборча комісія Кременчука другий день засідає в історичній будівлі банку, яка знаходиться на площі Перемоги. Якщо вчора комісія контролювала хід голосування, то сьогодні примає бюлетні з усього Кременчука. Мішки з бюлетенями почали примйати ще вночі. 


Зауважимо, що на цих виборах кременчужани обирали не лише міського голову, а й депутатів до Кременчуцької міської, Кременчуцької районної та Полтавської обласної рад. 


Згідно з даними ЦВК, на Полтавщині проголосувало 37,74% виборців, для порівння у Кременчуці явка виборців була менша за середньо статистичну в області - 32,8%.


Стало відомо скільки кременчужан проголосувало на виборах


Найактивніші виборці Полтавщини - у Драбинівці та у Коломацькому Полтавського району, де явка склала 70,33% та 69,45% відповідно.


Найменша явка виборців зафіксована у Київському районі Полтави - 28,58% та у Миргороді - 27,89%.


За даними екзит-полу «Соціальний барометр» Віталій Малецький переміг у першому турі, а до Кременчуцької міської ради проходить 6 партій: «За майбутнє», «Рідне місто», «Слуга народу», ОПЗЖ, «Європейська солідарність» та «Батьківщина». Таку ж кількість партій надала і ГО «Рідне місто». 


Малецький перемагає у першому турі, а у раду проходить 6 партій - дані екзит-полу
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Автор: Альона Душенко Фото: Дмитро Бабець
Теги: вибори місцеві вибори голосування комісія
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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