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Кременчук, Місцеві вибори 2020

Стало відомо скільки кременчужан проголосувало на виборах

Сьогодні, 21:45 Переглядів: 490

 

У дільницях підрахували кількість кременчужан, які проголосували за місцеву владу

32,8% виборців з Кременчука проголосували на місцевих виборах 2020 року. За даними територіальної виборчої комісії, до дільниць з'явилося 53 596 осіб із 163 410 осіб. 


В Автозаводському районі проголосувало 36 217 осіб, у Крюківському - 16 552 особи, а у Потоківському старостинському окрузі (дільниці 405-407) - 827 осіб. 


Найбільша активність спостерігалася зранку та у вечірній час.


Варто зазначити, що в усій Україні спостерігається низька явка виборців у порівнянні з минулими виборами як місцевої влади так і виборів Президента України та депутатів до Верховної Ради. За даними Громадянської мережі ОПОРА, явка на місцевих виборах по всій країні - 35,94%. У 2015 році явка на місцевих виборах була 46,5%.


Нагадаємо, що на міських виборах у 2015 році проголосувало більше третини виборців з Кременчука. У 2019 році на виборах до Верховної Ради явка кременчужан склала - 54,06%, а на виборах Президента - 66,09% виборців.

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Автор: Альона Душенко
Теги: вибори місцеві вибори голосування
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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