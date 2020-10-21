Стало відомо скільки кременчужан проголосувало на виборах

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У дільницях підрахували кількість кременчужан, які проголосували за місцеву владу

32,8% виборців з Кременчука проголосували на місцевих виборах 2020 року. За даними територіальної виборчої комісії, до дільниць з'явилося 53 596 осіб із 163 410 осіб.





В Автозаводському районі проголосувало 36 217 осіб, у Крюківському - 16 552 особи, а у Потоківському старостинському окрузі (дільниці 405-407) - 827 осіб.





Найбільша активність спостерігалася зранку та у вечірній час.





Варто зазначити, що в усій Україні спостерігається низька явка виборців у порівнянні з минулими виборами як місцевої влади так і виборів Президента України та депутатів до Верховної Ради. За даними Громадянської мережі ОПОРА, явка на місцевих виборах по всій країні - 35,94%. У 2015 році явка на місцевих виборах була 46,5%.





Нагадаємо, що на міських виборах у 2015 році проголосувало більше третини виборців з Кременчука. У 2019 році на виборах до Верховної Ради явка кременчужан склала - 54,06%, а на виборах Президента - 66,09% виборців.