Стало відомо скільки кременчужан проголосувало на виборах

32,8% виборців з Кременчука проголосували на місцевих виборах 2020 року. За даними територіальної виборчої комісії, до дільниць з'явилося 53 596 осіб із 163 410 осіб.
В Автозаводському районі проголосувало 36 217 осіб, у Крюківському - 16 552 особи, а у Потоківському старостинському окрузі (дільниці 405-407) - 827 осіб.
Найбільша активність спостерігалася зранку та у вечірній час.
Варто зазначити, що в усій Україні спостерігається низька явка виборців у порівнянні з минулими виборами як місцевої влади так і виборів Президента України та депутатів до Верховної Ради. За даними Громадянської мережі ОПОРА, явка на місцевих виборах по всій країні - 35,94%. У 2015 році явка на місцевих виборах була 46,5%.
Нагадаємо, що на міських виборах у 2015 році проголосувало більше третини виборців з Кременчука. У 2019 році на виборах до Верховної Ради явка кременчужан склала - 54,06%, а на виборах Президента - 66,09% виборців.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.