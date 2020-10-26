У Кременчуці суд «пробачив» чергового безмасочного відвідувача супермаркету

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12 жовтня Автозаводський районний суд Кременчука розглянув протокол, складений через порушення ст. 44-3 КУпАП (Порушення правил щодо карантину людей). Порушення зафіксували 26 серпня о 13.15 в «АТБ» на вулиці Воїнів-інтернаціоналістів. Громадянин перебував в супермаркеті без вдягнених засобів індивідуального захисту або захисних масок. Цим він порушив підпункт 1 пункт 10 постанови КМУ№641 від 22.07.2020 року, та вчинив правопорушення, передбачене ст.44-3 КУпАП.





Чоловік на суд не прийшов. Його визнали винним, звільнили від адміністративної відповідальності і обмежилися усним зауваженням.

Провадження у справі закрили.





Нагадаймо, порушення ст. 44-3 КУпАП тягне за собою штраф для громадян від 17 до 34 тисяч гривень, для посадовців - від 34 до 170 тисяч гривень.



