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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці суд «пробачив» чергового безмасочного відвідувача супермаркету

Сьогодні, 07:27 Переглядів: 706

Чоловіка визнали винним та обмежилися усним зауваженням

12 жовтня Автозаводський районний суд Кременчука розглянув протокол, складений через порушення ст. 44-3 КУпАП (Порушення правил щодо карантину людей). Порушення зафіксували 26 серпня о 13.15 в «АТБ» на вулиці Воїнів-інтернаціоналістів. Громадянин перебував в супермаркеті без вдягнених засобів індивідуального захисту або захисних масок. Цим він порушив підпункт 1 пункт 10 постанови КМУ№641 від 22.07.2020 року, та вчинив правопорушення, передбачене ст.44-3 КУпАП.


Чоловік на суд не прийшов. Його визнали винним, звільнили від адміністративної відповідальності і обмежилися усним зауваженням.

Провадження у справі закрили.


Нагадаймо, порушення ст. 44-3 КУпАП тягне за собою штраф для громадян від 17 до 34 тисяч гривень, для посадовців - від 34 до 170 тисяч гривень.


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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус
компанія «Інтера Люкс»

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