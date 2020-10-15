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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Суд «пробачив» кременчужанина, який прийшов у «Маркеопт» без маски

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 556

Чоловіка визнали винним та обмежилися усним зауваженням

12 жовтня Автозаводський районний суд Кременчука розглянув протокол щодо порушення ст. 44-3 КУпАП (Порушення правил щодо карантину людей). Адмінматеріал склали на чоловіка тому, що він перебував у «Маркетопті» на вулиці Київській (будинок №30) без маски. Порушення зафіксували 14 вересня близько 12.30.


Порушник у судовому засіданні вину не визнав і просив закрити провадження по справі через відсутність складу адміністративного правопорушення.


Чоловіка визнали винним, звільнили від адміністративної відповідальності та обмежилися усним зауваженням. Провадження у справі закрили.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин Маркетопт админпротокол
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