Суд «пробачив» кременчужанина, який прийшов у «Маркеопт» без маски

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12 жовтня Автозаводський районний суд Кременчука розглянув протокол щодо порушення ст. 44-3 КУпАП (Порушення правил щодо карантину людей). Адмінматеріал склали на чоловіка тому, що він перебував у «Маркетопті» на вулиці Київській (будинок №30) без маски. Порушення зафіксували 14 вересня близько 12.30.





Порушник у судовому засіданні вину не визнав і просив закрити провадження по справі через відсутність складу адміністративного правопорушення.





Чоловіка визнали винним, звільнили від адміністративної відповідальності та обмежилися усним зауваженням. Провадження у справі закрили.