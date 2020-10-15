В Светловодске встретили крупнейшую баржу, построенную в Украине

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Головная баржа проекта Д-6000 Dnipro-AV-01 16 октября пришвартовалась у причала в Светловодске. Об этом сообщает «Дунайсудосервис», который построил несамоходное судно.





Заказчиком является холдинг «АгроВиста». Как уже сообщалось ранее, баржа будет использоваться для перевозки зерновых по Днепру.





29 сентября состоялся торжественный спуск на воду баржи, которая имеет длину 128 метров и является самой крупной, построенной в истории независимой Украины. Ширина несамоходного судна - 16,3 м, осадка - 3,8 м. Надводный габарит пустой баржи - 6,7 м, водоизмещение в пресной воде 6000 т, в морской воде на осадку 3,8 м - 7418 т. Судно имеет два трюма, что позволяет одновременно перевозить два различных груза.



