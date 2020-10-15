Черговий антирекорд: за добу COVID-19 діагностували майже у 6,5 тисяч українців

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На Полтавщині коронавірусну інфекцію виявили у 269 людей, померло п'ятеро

В Україні зафіксували 6 410 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд кількості нових хворих за добу, на Полтавщині – 269.



За даними МОЗ, станом на 9.00 17 жовтня в країні налічують 293 641 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 5 517 летальних, 124 113 пацієнтів одужало (за добу одужало 2 194 пацієнти). Загалом проведено 2 765 787 тестувань методом ПЛР.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 8 233 випадки;

Волинська область — 10 682 випадки;

Дніпропетровська область — 10 721 випадок;

Донецька область — 6 776 випадків;

Житомирська область — 9 539 випадків;

Закарпатська область — 11 626 випадків;

Запорізька область — 6 259 випадків;

Івано-Франківська область — 16 377 випадків;

Кіровоградська область — 1 512 випадків;

м. Київ — 30 010 випадків;

Київська область — 12 439 випадків;

Львівська область — 24 539 випадків;

Луганська область — 2 334 випадки;

Миколаївська область — 5 567 випадків;

Одеська область — 18 519 випадків;

Полтавська область — 5 738 випадків;

Рівненська область — 15 646 випадків;

Сумська область — 8 524 випадки;

Тернопільська область — 17 160 випадків;

Харківська область — 27 929 випадків;

Херсонська область — 2 380 випадків;

Хмельницька область — 10 480 випадків;

Чернівецька область — 17 450 випадків;

Черкаська область — 6 619 випадків;

Чернігівська область — 6 582 випадки.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, географія поширення інфекції на Полтавщині така:

Полтава – 2962 (148 нових випадків),

Кременчук – 755 (65 нових випадків),

Полтавський район – 251 (12 нових випадків),

Миргород – 226 (8 нових випадків),

Лубни – 134 (1 новий випадок),

Лохвицький район – 123,

Горішні Плавні – 103 (1 новий випадок),

Кременчуцький район – 100 (1 новий випадок),

Кобеляцький район – 81 (5 нових випадків),

Хорольський район – 78 (14 нових випадків),

Зіньківський район – 78,

Котелевський район – 71 (4 нові випадки),

Новосанжарський район – 71 (1 новий випадок),

Миргородський район – 68 (2 нові випадки),

Шишацький район – 65,

Диканський район – 64,

Лубенський район – 61,

Решетилівський район – 57 (2 нові випадки),

Глобинський район – 52 (2 нові випадки),

Гадяч – 47,

Гребінківський район – 42,

Великобагачанський район – 36 (2 нові випадки),

Машівський район – 33,

Карлівський район – 31,

Пирятинський район – 29,

Семенівський район – 27,

Гадяцький район – 23,

Козельщинський район – 23,

Чутівський район – 22,

Оржицький район – 16,

Чорнухинський район – 9 (1 новий випадок).





Одужали 1889 жителів області, продовжують лікування 3752 людини, зокрема, 156 дітей. Всього зареєстрували 97 летальних випадків, нових за добу – 5 (2 – у Полтаві, Кременчук, колишні Глобинський, Шишацький райони).



