Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.10.2020 10:30
Підтверджені:
Україна281239
Кременчук725
Хворі:
Україна156287
Кременчук446
Одужало:
Україна119650
Кременчук258
Померло:
Україна5302
Кременчук21
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Черговий антирекорд: за добу COVID-19 діагностували майже у 6,5 тисяч українців

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 566

 

На Полтавщині коронавірусну інфекцію виявили у 269 людей, померло п'ятеро

В Україні зафіксували 6 410 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд кількості нових хворих за добу, на Полтавщині – 269.

За даними МОЗ, станом на 9.00 17 жовтня в країні налічують 293 641 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 5 517 летальних, 124 113 пацієнтів одужало (за добу одужало 2 194 пацієнти). Загалом проведено 2 765 787 тестувань методом ПЛР. 


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 8 233 випадки;
  • Волинська область — 10 682 випадки;
  • Дніпропетровська область — 10 721 випадок;
  • Донецька область — 6 776 випадків;
  • Житомирська область — 9 539 випадків;
  • Закарпатська область — 11 626 випадків;
  • Запорізька область — 6 259 випадків;
  • Івано-Франківська область — 16 377 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 512 випадків;
  • м. Київ — 30 010 випадків;
  • Київська область — 12 439 випадків;
  • Львівська область — 24 539 випадків;
  • Луганська область — 2 334 випадки;
  • Миколаївська область — 5 567 випадків;
  • Одеська область — 18 519 випадків;
  • Полтавська область — 5 738 випадків;
  • Рівненська область — 15 646 випадків;
  • Сумська область — 8 524 випадки;
  • Тернопільська область — 17 160 випадків;
  • Харківська область — 27 929 випадків;
  • Херсонська область — 2 380 випадків;
  • Хмельницька область — 10 480 випадків;
  • Чернівецька область — 17 450 випадків;
  • Черкаська область — 6 619 випадків;
  • Чернігівська область — 6 582 випадки.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, географія поширення інфекції на Полтавщині така:

  • Полтава – 2962 (148 нових випадків),
  • Кременчук – 755 (65 нових випадків),
  • Полтавський район – 251 (12 нових випадків),
  • Миргород – 226 (8 нових випадків),
  • Лубни – 134 (1 новий випадок),
  • Лохвицький район – 123,
  • Горішні Плавні – 103 (1 новий випадок),
  • Кременчуцький район – 100 (1 новий випадок),
  • Кобеляцький район – 81 (5 нових випадків),
  • Хорольський район – 78 (14 нових випадків),
  • Зіньківський район – 78,
  • Котелевський район – 71 (4 нові випадки),
  • Новосанжарський район – 71 (1 новий випадок),
  • Миргородський район – 68 (2 нові випадки),
  • Шишацький район – 65,
  • Диканський район – 64,
  • Лубенський район – 61,
  • Решетилівський район – 57 (2 нові випадки),
  • Глобинський район – 52 (2 нові випадки),
  • Гадяч – 47,
  • Гребінківський район – 42,
  • Великобагачанський район – 36 (2 нові випадки),
  • Машівський район – 33,
  • Карлівський район – 31,
  • Пирятинський район – 29,
  • Семенівський район – 27,
  • Гадяцький район – 23,
  • Козельщинський район – 23,
  • Чутівський район – 22,
  • Оржицький район – 16,
  • Чорнухинський район – 9 (1 новий випадок).
У Кременчуці +51 новий випадок COVID-19, троє померли


Одужали 1889 жителів області, продовжують лікування 3752 людини, зокрема, 156 дітей. Всього зареєстрували 97 летальних випадків, нових за добу – 5 (2 – у Полтаві, Кременчук, колишні Глобинський, Шишацький райони).


Коронавірусне божевілля: Кременчук перевели у помаранчеву зону епіднебезпеки, Полтаву – у червону
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»
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