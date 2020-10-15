Черговий антирекорд: за добу COVID-19 діагностували майже у 6,5 тисяч українців

На Полтавщині коронавірусну інфекцію виявили у 269 людей, померло п'ятеро
В Україні зафіксували 6 410 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд кількості нових хворих за добу, на Полтавщині – 269.
За даними МОЗ, станом на 9.00 17 жовтня в країні налічують 293 641 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 5 517 летальних, 124 113 пацієнтів одужало (за добу одужало 2 194 пацієнти). Загалом проведено 2 765 787 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 8 233 випадки;
- Волинська область — 10 682 випадки;
- Дніпропетровська область — 10 721 випадок;
- Донецька область — 6 776 випадків;
- Житомирська область — 9 539 випадків;
- Закарпатська область — 11 626 випадків;
- Запорізька область — 6 259 випадків;
- Івано-Франківська область — 16 377 випадків;
- Кіровоградська область — 1 512 випадків;
- м. Київ — 30 010 випадків;
- Київська область — 12 439 випадків;
- Львівська область — 24 539 випадків;
- Луганська область — 2 334 випадки;
- Миколаївська область — 5 567 випадків;
- Одеська область — 18 519 випадків;
- Полтавська область — 5 738 випадків;
- Рівненська область — 15 646 випадків;
- Сумська область — 8 524 випадки;
- Тернопільська область — 17 160 випадків;
- Харківська область — 27 929 випадків;
- Херсонська область — 2 380 випадків;
- Хмельницька область — 10 480 випадків;
- Чернівецька область — 17 450 випадків;
- Черкаська область — 6 619 випадків;
- Чернігівська область — 6 582 випадки.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, географія поширення інфекції на Полтавщині така:
- Полтава – 2962 (148 нових випадків),
- Кременчук – 755 (65 нових випадків),
- Полтавський район – 251 (12 нових випадків),
- Миргород – 226 (8 нових випадків),
- Лубни – 134 (1 новий випадок),
- Лохвицький район – 123,
- Горішні Плавні – 103 (1 новий випадок),
- Кременчуцький район – 100 (1 новий випадок),
- Кобеляцький район – 81 (5 нових випадків),
- Хорольський район – 78 (14 нових випадків),
- Зіньківський район – 78,
- Котелевський район – 71 (4 нові випадки),
- Новосанжарський район – 71 (1 новий випадок),
- Миргородський район – 68 (2 нові випадки),
- Шишацький район – 65,
- Диканський район – 64,
- Лубенський район – 61,
- Решетилівський район – 57 (2 нові випадки),
- Глобинський район – 52 (2 нові випадки),
- Гадяч – 47,
- Гребінківський район – 42,
- Великобагачанський район – 36 (2 нові випадки),
- Машівський район – 33,
- Карлівський район – 31,
- Пирятинський район – 29,
- Семенівський район – 27,
- Гадяцький район – 23,
- Козельщинський район – 23,
- Чутівський район – 22,
- Оржицький район – 16,
- Чорнухинський район – 9 (1 новий випадок).
Одужали 1889 жителів області, продовжують лікування 3752 людини, зокрема, 156 дітей. Всього зареєстрували 97 летальних випадків, нових за добу – 5 (2 – у Полтаві, Кременчук, колишні Глобинський, Шишацький райони).