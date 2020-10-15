На Полтавщині впіймали злодійок, які вкрали у пенсіонерок $2 100 та 30 тисяч грн

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 226

У Полтаві поліція викрила двох жінок, які обікрали пенсіонерок на 30 000 гривень та $2 100. За інформацією управління карного розшуку ГУНП, злодійками виявилися мешканки Харківщини 20 та 25 років.





У червні цього року до поліції Полтави звернулася 75-річна пенсіонерка та розповіла, що до її квартири зайшли дві невідомі жінки, які під приводом продажу молочних продуктів за зниженими цінами поцупили в неї $2 100 та 6000 гривень.





Аналогічне кримінальне правопорушення сталося у Полтаві й на початку жовтня. Знову дві жінки зайшли до помешкання 81-річної пенсіонерки та викрали в неї 24 000 гривень.





- Отримавши інформацію 5 жовтня поточного року про крадіжку 24 тисяч гривень у пенсіонерки Полтави, нами було орієнтовано всі наряди поліції на виявлення та затримання двох жінок, опис яких надали потерпілі. Працюючи відповідно до отриманих орієнтувань, оперативники карного розшуку області, спільно з колегами Полтавського відділу поліції, досить швидко встановили підозрюваних. Ними виявилися дві жінки, 1995 та 2000 років народження, мешканки Харківської області. Наразі особи дають пояснення слідчому. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу, - повідомив Сергій Махно, начальник управління карного розшуку поліції Полтавщини.





За фактами крадіжок слідчі Полтавського відділу поліції відкрили два кримінальні провадження за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії, в ході яких жінок перевіряють на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території області та держави. Їм загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.