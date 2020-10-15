На Полтавщині впіймали злодійок, які вкрали у пенсіонерок $2 100 та 30 тисяч грн

У Полтаві поліція викрила двох жінок, які обікрали пенсіонерок на 30 000 гривень та $2 100. За інформацією управління карного розшуку ГУНП, злодійками виявилися мешканки Харківщини 20 та 25 років.
У червні цього року до поліції Полтави звернулася 75-річна пенсіонерка та розповіла, що до її квартири зайшли дві невідомі жінки, які під приводом продажу молочних продуктів за зниженими цінами поцупили в неї $2 100 та 6000 гривень.
Аналогічне кримінальне правопорушення сталося у Полтаві й на початку жовтня. Знову дві жінки зайшли до помешкання 81-річної пенсіонерки та викрали в неї 24 000 гривень.
За фактами крадіжок слідчі Полтавського відділу поліції відкрили два кримінальні провадження за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії, в ході яких жінок перевіряють на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території області та держави. Їм загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.