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Кубок України з пауерліфтингу завоював кременчужанин Едуард Білик

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 132

 

Наш спортсмен завоював абсолютну першість у ваговій категорії до 100 кг

У Кривому Розі 11 жовтня завершився Кубок України AWPC/WPC з пауерліфтингу. Кременчук представили двоє спортсменів клубу «Титан» Євгеній Калько та Едуард Білик. 


Євгеній Калько з Кременчука завоював кубок України з пауерліфтингу
Едуард Білик виступив у ваговій категорії до 100 кг. Наш спортсмен завоював 1 місце в жимі штанги лежачи та 1 місце в підйомі штанги на біцепс. 
Кременчуцький богатир став абсолютним чемпіоном в цих дисциплінах.
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Автор: Альона Душенко
Теги: пауерліфтинг
компанія «Інтера Люкс»
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