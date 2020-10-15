Кубок України з пауерліфтингу завоював кременчужанин Едуард Білик

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 132

Наш спортсмен завоював абсолютну першість у ваговій категорії до 100 кг

У Кривому Розі 11 жовтня завершився Кубок України AWPC/WPC з пауерліфтингу. Кременчук представили двоє спортсменів клубу «Титан» Євгеній Калько та Едуард Білик.





Едуард Білик виступив у ваговій категорії до 100 кг. Наш спортсмен завоював 1 місце в жимі штанги лежачи та 1 місце в підйомі штанги на біцепс.

Кременчуцький богатир став абсолютним чемпіоном в цих дисциплінах.