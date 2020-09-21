Усним зауваженням відбулася жінка, яку в кременчуцькому супермаркеті засікли без маски

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 578 Коментарів: 2

Сама порушниця зазначила, що необхідність носіння маски порушує її права, які забезпечуються Конституцією України

17 вересня в Автозаводському районному суді Кременчука розглянули протокол, складений на жінку за порушення ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). Приводом скласти протокол стало те, що 1 вересня жінка перебувала у супермаркеті «МаркетОпт» на вулиці Героїв Бресту без вдягнутих засобів індивідуального захисту.





У судовому засіданні порушниця не заперечувала, що того дня перебувала в магазині без маски. Крім того, зазначила, що необхідність носіння маски порушує її права, які забезпечуються Конституцією України. Закону, який передбачає обов'язок носіння маски в Україні, немає. А всі нормативно-правові акти щодо цього мають рекомендаційний характер. Коштів на придбання маски в неї не має.





Суд визнав жінку винною, звільнив від адміністративної відповідальності та обмежився усним зауваженням.





З текстом постанови можна ознайомитися тут.