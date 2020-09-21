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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Усним зауваженням відбулася жінка, яку в кременчуцькому супермаркеті засікли без маски

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 578 Коментарів: 2

Сама порушниця зазначила, що необхідність носіння маски порушує її права, які забезпечуються Конституцією України

17 вересня в Автозаводському районному суді Кременчука розглянули протокол, складений на жінку за порушення ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). Приводом скласти протокол стало те, що 1 вересня жінка перебувала у супермаркеті «МаркетОпт» на вулиці Героїв Бресту без вдягнутих засобів індивідуального захисту.


У судовому засіданні порушниця не заперечувала, що того дня перебувала в магазині без маски. Крім того, зазначила, що необхідність носіння маски порушує її права, які забезпечуються Конституцією України. Закону, який передбачає обов'язок носіння маски в Україні, немає. А всі нормативно-правові акти щодо цього мають рекомендаційний характер. Коштів на придбання маски в неї не має.


Суд визнав жінку винною, звільнив від адміністративної відповідальності та обмежився усним зауваженням.


З текстом постанови можна ознайомитися тут.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: админпротокол карантин коронавірус
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

15
Gav-gav:
Сьогодні, 18:46

Правильно женщина сказала. Конституционный суд Украины признал карантинные меры антиконституционными Ляшко незаконно занимает должность руководителя организации которой не существует.

4 2
284
vortex:
Сьогодні, 18:48

Опять ментам заняться нечем. Потом если что - не обижайтесь. Народ всё помнит


3 2

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