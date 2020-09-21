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На місці пожежі у Великій Кохнівці знайшли мертвим чоловіка

Сьогодні, 17:16 Переглядів: 547

 

Пожежа сталася у кімнаті на другому поверсі

Сьогодні, 22 вересня, на вулиці Молодогвардійців, неподалік будинку №30, горіла двоповерхова нежитлова будівля. У Кременчуцькому міськрайонному управлінні ДСНС повідомили, що місцем пожежі стала кімната на другому поверсі. Там знайшли мертвим чоловіка. Його особу не встановили. Тіло відправили на судово-медичну експертизу.


Згоріли дерев’яна підлога на площі 2 квадратних метрів, матрац, ковдра, одяг та речі. Закопчено стелю та стіни кімнат другого поверху на площі 20 квадратних метрів.


Причина пожежі встановлюється.


 

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Кременчуцьке МУ ДСНС
Теги: пожар труп Большая Кохновка
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