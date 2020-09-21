На місці пожежі у Великій Кохнівці знайшли мертвим чоловіка

Сьогодні, 17:16 Переглядів: 547

Пожежа сталася у кімнаті на другому поверсі

Сьогодні, 22 вересня, на вулиці Молодогвардійців, неподалік будинку №30, горіла двоповерхова нежитлова будівля. У Кременчуцькому міськрайонному управлінні ДСНС повідомили, що місцем пожежі стала кімната на другому поверсі. Там знайшли мертвим чоловіка. Його особу не встановили. Тіло відправили на судово-медичну експертизу.





Згоріли дерев’яна підлога на площі 2 квадратних метрів, матрац, ковдра, одяг та речі. Закопчено стелю та стіни кімнат другого поверху на площі 20 квадратних метрів.





Причина пожежі встановлюється.



