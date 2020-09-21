Закрий вікна, не заводь автівку: сьогодні та завтра Кременчук може накрити сморід

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 510

До кінця доби 22 вересня, а також протягом 23 вересня Кременчук може накрити сморід. За даними лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кременчука Полтавського обласного центру з гідрометеорології, очікуються метеорологічні умови високого забруднення атмосферного повітря, обумовлені антициклональним характером погоди, адвекцією тепла та слабким вітром змінних напрямків. Можливе й подальше зростання забруднення повітря за умови зберігання таких метеоумов.





Промислові підприємства Кременчука попередили щодо необхідності знизити викиди забруднюючих речовин відповідно до першого режиму роботи в період несприятливих метеорологічних умов.





Жителям міста рекомендується по можливості не використовувати власний автотранспорт з двигунами внутрішнього згоряння у цей період.