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Надзвичайні новини

У Кременчуці патрульні виявили чоловіка, який сів за кермо хмільним

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 493 Коментарів: 1

 

Рівень алкоголю в крові майже у 12 разів перевищував норму

Сьогодні, 22 вересня, у Кременчуці виявили нетверезого водія. Запах алкоголю із салону автомобіля одразу викликав підозру. Рівень алкоголю в крові керманича перевірили за допомогою алкотестера. За інформацією патрульної поліції, результат був на рівні 2,34 проміле алкоголю. Це майже у 12 разів перевищує допустиму норму.


До того ж, чоловік сів за кермо Honda Legend без посвідчення водія.


 

Тож патрульні склали на чоловіка адміністративні матеріали: за ч.1 ст. 126 (Керування автомобілем особою без відповідних документів) та ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель пьянство за рулем
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

950
Angel737:
Сьогодні, 17:57

Похвально. Молодцы Патрульные!

Благодарю за службу!

Похвалу заслужили, не абы от кого,

а от самого внештатного, диванного Гл. Эксперта Телеграфа!


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