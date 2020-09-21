У Кременчуці патрульні виявили чоловіка, який сів за кермо хмільним

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 493 Коментарів: 1

Рівень алкоголю в крові майже у 12 разів перевищував норму

Сьогодні, 22 вересня, у Кременчуці виявили нетверезого водія. Запах алкоголю із салону автомобіля одразу викликав підозру. Рівень алкоголю в крові керманича перевірили за допомогою алкотестера. За інформацією патрульної поліції, результат був на рівні 2,34 проміле алкоголю. Це майже у 12 разів перевищує допустиму норму.





До того ж, чоловік сів за кермо Honda Legend без посвідчення водія.





Тож патрульні склали на чоловіка адміністративні матеріали: за ч.1 ст. 126 (Керування автомобілем особою без відповідних документів) та ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.