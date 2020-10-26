Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.10.2020 09:00
Підтверджені:
Україна348924
Кременчук1141
Хворі:
Україна199923
Кременчук664
Одужало:
Україна142537
Кременчук450
Померло:
Україна6464
Кременчук27
Кременчук, Спорт, Топ-новость

Краса, сила, грація: двоє кременчужан поїдуть на чемпіонат світу з бодібілдингу та фітнесу

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 983

  

Загалом троє наших спортсменів стали чемпіонами України

У Черкасах відбувся чемпіонат України з бодибілдингу та фітнесу. Ці змагання стали відбірковими перед чемпіонатом світу, який пройде з 5 до 9 листопада в Санта Суссане Іспанія.


Кременчужанка Світлана Гордієнко впевнено перемогла в абсолютній категорії, номінація «Фітнес. Жінки». Також вона стала четвертою у категорії «Жінки. Бодіфітнес до 163 см». Дружина президента Федерації бодібілдингу та фітнесу у Полтавській області Олександра Гордієнка представляє клуб Спортлайф. Спортсменка тренується під керівництвом тренерів Миколи і Олега Понурко. 


 


Наша спортсментка не лише продемонстувала свої форми, а й показаа зворушливо ніжний номер з парасолькою. 



Сергій Ройко з Кременчука посів перше місце в категорії «Менс. Фізик до 182 см» й переміг у абсолютній категорії. Представник СК «Нафтохімік» тренується під керівництвом Дмитра Горобця і Олександра Гордієнка. 


 


У категорії майстра 40+ «Фітнес. Бікіні» кращою стала Світлана Леонова з Кременчука. Представниця Косметик центр тренується під керівництвом тренера Сергія Ілька. 


 


За підсумками змагань Світлана Гордієнко і Сергій Ройко стали першими номерами в збірній команді України, яка візьме участь на чемпіонаті світу 5-9 листопада в Іспанії.

5
Автор: Альона Душенко
Теги: бодібілдинг фітнес
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх