Краса, сила, грація: двоє кременчужан поїдуть на чемпіонат світу з бодібілдингу та фітнесу

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 983

У Черкасах відбувся чемпіонат України з бодибілдингу та фітнесу. Ці змагання стали відбірковими перед чемпіонатом світу, який пройде з 5 до 9 листопада в Санта Суссане Іспанія.





Кременчужанка Світлана Гордієнко впевнено перемогла в абсолютній категорії, номінація «Фітнес. Жінки». Також вона стала четвертою у категорії «Жінки. Бодіфітнес до 163 см». Дружина президента Федерації бодібілдингу та фітнесу у Полтавській області Олександра Гордієнка представляє клуб Спортлайф. Спортсменка тренується під керівництвом тренерів Миколи і Олега Понурко.









Наша спортсментка не лише продемонстувала свої форми, а й показаа зворушливо ніжний номер з парасолькою.









Сергій Ройко з Кременчука посів перше місце в категорії «Менс. Фізик до 182 см» й переміг у абсолютній категорії. Представник СК «Нафтохімік» тренується під керівництвом Дмитра Горобця і Олександра Гордієнка.









У категорії майстра 40+ «Фітнес. Бікіні» кращою стала Світлана Леонова з Кременчука. Представниця Косметик центр тренується під керівництвом тренера Сергія Ілька.









За підсумками змагань Світлана Гордієнко і Сергій Ройко стали першими номерами в збірній команді України, яка візьме участь на чемпіонаті світу 5-9 листопада в Іспанії.