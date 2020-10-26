Таємничий образ Ілларії подарували Кременчуцькому краєзнавчому музею

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 260

Колектив художньої галереї завітав до Кременчуцького краєзнавчого музею, в якому відкрили перший поверх після реконструкції. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила директорка Кременчуцької міської художньої галереї Оксана Бойко.









Художниця подарувала музею свою роботу - картину з видом будівлі початку 20 ст. із таємничим образом Ілларії.





- Елегантні й затишні зали, шляхетні лицарі і завше посміхнена господиня історичної царини Гайшинська Алла Павлівна! В подарунок музею-картина з видом будівлі початку ХХ ст. із таємничим образом Ілларії... Це справжнє свято, мати свою історію і можливість відвідати музей!!! Бажаємо процвітання, - написала Оксана Бойко.



