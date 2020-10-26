У центрі Кременчука зіткнулися дві машини

Сьогодні, 09:20 Переглядів: 565

Люди не постраждали

Сьогодні, 26 жовтня, у центрі Кременчука зіткнулися дві машини. ДТП сталася на перехресті вулиць Шевченка та Майора Борищака.





За інформацією очевидців, обійшлося без потерпілих.



