Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.10.2020 09:00
Підтверджені:
Україна348924
Кременчук1141
Хворі:
Україна199923
Кременчук664
Одужало:
Україна142537
Кременчук450
Померло:
Україна6464
Кременчук27
Надзвичайні новини

У Полтаві легковик на смерть збив дідуся

Сьогодні, 09:51 Переглядів: 796

 

ДТП сталася на вулиці Половка

Автопригода сталася 25 жовтня близько 18.00 у Полтаві, на вулиці Половка. За попередньою інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, 36-річний водій автомобіля Renault наїхав на дідуся-пішохода. Особа потерпілого на момент ДТП була невідома, її встановлюють.


На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

0
Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: смертельное ДТП Полтава
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх