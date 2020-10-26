У Полтаві легковик на смерть збив дідуся

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Автопригода сталася 25 жовтня близько 18.00 у Полтаві, на вулиці Половка. За попередньою інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, 36-річний водій автомобіля Renault наїхав на дідуся-пішохода. Особа потерпілого на момент ДТП була невідома, її встановлюють.





На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.