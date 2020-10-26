В Україні зафіксували майже 5,5 тисяч нових випадків

Темпи зараження трохи знизилися
За минулу добу в Україні зареєстрували 5 426 нових випадків COVID-19. Про це повідомило МОЗ України.
26 жовтня, станом на 9.00, зафіксували вже 348 924 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу. З початку карантину померло 6 464 осіб, 142 537 пацієнтів одужали.
Загалом проведено 3 053 927 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 1 029 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 9 401 випадок;
- Волинська область — 12 403 випадки;
- Дніпропетровська область — 13 144 випадки;
- Донецька область — 8 701 випадок;
- Житомирська область — 12 533 випадки;
- Закарпатська область — 13 144 випадки;
- Запорізька область — 8 132 випадки;
- Івано-Франківська область — 18 590 випадків;
- Кіровоградська область — 2 114 випадків;
- м. Київ — 34 362 випадки;
- Київська область — 14 845 випадків;
- Львівська область — 27 608 випадків;
- Луганська область — 3 233 випадки;
- Миколаївська область — 7 069 випадків;
- Одеська область — 22 179 випадків;
- Полтавська область — 8 056 випадків;
- Рівненська область — 17 730 випадків;
- Сумська область — 10 605 випадків;
- Тернопільська область — 19 261 випадок;
- Харківська область — 33 250 випадків;
- Херсонська область — 3 236 випадків;
- Хмельницька область — 13 482 випадки;
- Чернівецька область — 19 728 випадків;
- Черкаська область — 8 147 випадків;
- Чернігівська область — 7 971 випадок.