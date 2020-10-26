Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.10.2020 09:00
Підтверджені:
Україна348924
Кременчук1141
Хворі:
Україна199923
Кременчук664
Одужало:
Україна142537
Кременчук450
Померло:
Україна6464
Кременчук27
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні зафіксували майже 5,5 тисяч нових випадків

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 923 Коментарів: 1

 

Темпи зараження трохи знизилися

За минулу добу в Україні зареєстрували 5 426 нових випадків COVID-19. Про це повідомило МОЗ України.


26 жовтня, станом на 9.00, зафіксували вже 348 924 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу. З початку карантину померло 6 464 осіб, 142 537 пацієнтів одужали.


Загалом проведено 3 053 927 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 1 029 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 9 401 випадок;
  • Волинська область — 12 403 випадки;
  • Дніпропетровська область — 13 144 випадки;
  • Донецька область — 8 701 випадок;
  • Житомирська область — 12 533 випадки;
  • Закарпатська область — 13 144 випадки;
  • Запорізька область — 8 132 випадки;
  • Івано-Франківська область — 18 590 випадків;
  • Кіровоградська область — 2 114 випадків;
  • м. Київ — 34 362 випадки;
  • Київська область — 14 845 випадків;
  • Львівська область — 27 608 випадків;
  • Луганська область — 3 233 випадки;
  • Миколаївська область — 7 069 випадків;
  • Одеська область — 22 179 випадків;
  • Полтавська область — 8 056 випадків;
  • Рівненська область — 17 730 випадків;
  • Сумська область — 10 605 випадків;
  • Тернопільська область — 19 261 випадок;
  • Харківська область — 33 250 випадків;
  • Херсонська область — 3 236 випадків;
  • Хмельницька область — 13 482 випадки;
  • Чернівецька область — 19 728 випадків;
  • Черкаська область — 8 147 випадків;
  • Чернігівська область — 7 971 випадок.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

47
шиш:
Сьогодні, 12:01

А де данні покількості захворівших за добу  по Кременчуку на сьогоднішній ранок ?


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