В Україні зафіксували майже 5,5 тисяч нових випадків

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 923 Коментарів: 1

За минулу добу в Україні зареєстрували 5 426 нових випадків COVID-19. Про це повідомило МОЗ України.





26 жовтня, станом на 9.00, зафіксували вже 348 924 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу. З початку карантину померло 6 464 осіб, 142 537 пацієнтів одужали.





Загалом проведено 3 053 927 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 1 029 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена: