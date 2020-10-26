У Полтаві на згарищі знайшли мертвого чоловіка

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25 жовтня о 14.44 на «101» повідомили про пожежу у житловому будинку на провулку 2-му Прорізному у Полтаві. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до розвідки та гасіння. Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту дихання. На місці пожежі виявили тіло господаря, яке направили на судово-медичну експертизу. Про це інформує ГУ ДСНС України у Полтавській області.





Пожежу локалізували о 15.04, а о 15.50 – ліквідували.





Вогонь знищив 4 вікна, меблі, пошкодив внутрішнє оздоблення стін на площі 30 квадратних метрів. Житловий будинок врятували від повного знищення.





До гасіння залучалися 15 осіб 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини і Аварійно-рятувальної частини, 2 одиниці техніки. Причина пожежі встановлюється.