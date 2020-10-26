Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.10.2020 09:00
Підтверджені:
Україна348924
Кременчук1141
Хворі:
Україна199923
Кременчук664
Одужало:
Україна142537
Кременчук450
Померло:
Україна6464
Кременчук27
Кременчук, Місцеві вибори 2020

Ексмер Горішніх Плавнів побореться з Віталієм Кличком за крісло міського голови Києва

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 475

 

Більшість екзит-полів свідчать про другий тур виборів  

За результатами екзит-полу соціологічної групи Рейтинг на виборах мера Києва лідирує Віталій Кличко, за якого проголосували 47,8% виборців. На другому місці знаходиться кандидат від Опозиційної платформи — За життя Олександр Попов з результатом 8,6%. Третім йде представник партії Голос Сергій Притула — його підтримали 8,3% виборців.


Таким чином, до другого туру виборів мера Києва можуть вийти Віталій Кличко й Олександр Попов.


Водночас результати екзитполу, проведено на замовлення «Удару» Інституту розвитку міста, свідчать про те, що другого туру може й не бути. Адже за даними цього опитування на виборах Київського міського голови перемагає чинний мер Києва.
 

Віталій Кличко - чинний міський голова Києва і за сумісництвом голова Київської міської державної адміністрації. Керує столицею вже дві каденції поспіль, вперше він переміг на виборах у 2014 році. В третій раз йде на вибори від своєї політсили УДАР. Також його як кандидата вирішила підтримати «Європейська солідарність» Петра Порошенка.


Олександр Попов - екс-глава КМДА, який займав цей пост з 2010 по 2014 рік, але був звільнений у зв'язку з підозрою у причетності до порушення конституційних прав громадян, які 30 листопада 2013 року перебували на Майдані Незалежності в м. Києві. Балотується в мери від «Опозиційної платформи – За життя». Двічі очолював Міністерство ЖКГ: у Кабміні Януковича в 2007 році, і в уряді Азарова в 2010-му. Був депутатом шостого скликання Верховної ради від Партії Регіонів. Також з 1994—2007 року був міським головою Горішніх Плавнів. 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: вибори місцеві вибори Київ Кличко Попов
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

Схожі матеріали:



Вверх