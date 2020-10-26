Ексмер Горішніх Плавнів побореться з Віталієм Кличком за крісло міського голови Києва

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За результатами екзит-полу соціологічної групи Рейтинг на виборах мера Києва лідирує Віталій Кличко, за якого проголосували 47,8% виборців. На другому місці знаходиться кандидат від Опозиційної платформи — За життя Олександр Попов з результатом 8,6%. Третім йде представник партії Голос Сергій Притула — його підтримали 8,3% виборців.





Таким чином, до другого туру виборів мера Києва можуть вийти Віталій Кличко й Олександр Попов.





Водночас результати екзитполу, проведено на замовлення «Удару» Інституту розвитку міста, свідчать про те, що другого туру може й не бути. Адже за даними цього опитування на виборах Київського міського голови перемагає чинний мер Києва.



Віталій Кличко - чинний міський голова Києва і за сумісництвом голова Київської міської державної адміністрації. Керує столицею вже дві каденції поспіль, вперше він переміг на виборах у 2014 році. В третій раз йде на вибори від своєї політсили УДАР. Також його як кандидата вирішила підтримати «Європейська солідарність» Петра Порошенка.





Олександр Попов - екс-глава КМДА, який займав цей пост з 2010 по 2014 рік, але був звільнений у зв'язку з підозрою у причетності до порушення конституційних прав громадян, які 30 листопада 2013 року перебували на Майдані Незалежності в м. Києві. Балотується в мери від «Опозиційної платформи – За життя». Двічі очолював Міністерство ЖКГ: у Кабміні Януковича в 2007 році, і в уряді Азарова в 2010-му. Був депутатом шостого скликання Верховної ради від Партії Регіонів. Також з 1994—2007 року був міським головою Горішніх Плавнів.