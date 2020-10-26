Тренер зі зваблення з Кременчука залишив шоу «Холостячка» в першому ж ефірі

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У п'ятницю, 23 жовтня, на СТБ пройшов перший ефір українського романтичного шоу «Холостячка» з Ксенією Мішиною, за любов якої змагаються 16 чоловіків. Двоє з претендентів на руку й серце дівчини - з Полтавщини, а один, навіть, кременчужанин.









26 річний Андрій Кушков у недавньому минулому — тренер зі зваблення, лайфстайлу. Зараз проводить індивідуальні онлайн-зустрічі з чоловіками, яким допомагає змінити життя за 21 день. Також проводить консультації про побудову тривалих стосунків з дівчатами. У його колекції — 300—400 спокушених з різних країн.





Тривалі стосунки були двічі. З першим коханням зустрічався рік (це було ще до марафону зі зваблення). Потім із подивом для себе відкрив, що він вродливий і подобається дівчатам. Тому вирішив, що більше не зупинятиметься на комусь одному. Але все-таки закохався в одну зі спокушених, зустрічався з нею тривалий час, поки їм не довелося роз’їхатися по різних країнах.





В минулому — майстер спорту з дзюдо. Мандрівник — відвідав понад 20 країн. Зараз пише і виконує реп, грає на маленькому барабані. Любить активні водні види спорту — серфінг, вейк.









Звабити Ксенію і отримати бутоньєрку кременчужанину не вдалося, тож він залишив проєкт. Не на руку йому зіграло те, що під час вечірки чоловік зізнався, що у його було три сотні дівчат і розповів історію про те, як посперечався з другом на кількість партнерок. Цей факт дуже збентежив холостячку, тож вона вирішила попрощатися з цим учасником.













Не посміхнулася доля і Дмитру Задворському — 40-річному столичному бізнесмену, який народився у Лубнах. Дмитро займається оформленням дозвільної документації для фармацевтичного бізнесу та клінік, крім цього володіє флористичним бізнесом, вважає себе фінансово дуже успішним.









Захоплюється яхтингом, волейболом, кайтсерфінгом. Пише і виконує пісні. Пише картини. Займається йогою, бігає, танцює латиноамериканські танці. Але все це також не розтопило серця холостячки. Тим більше, що виявилося, що Дмитро колись уже намагався познайомитися з Мішиною на одній з вечірок. Чоловік до останнього стверджував, що нібито нічого не пам'ятає про цей епізод. Однак на церемонії троянд він все ж зізнався, що писав Ксенії в соцмережах, але та його проігнорувала.



