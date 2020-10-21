Малецький перемагає у першому турі, а у раду проходить 6 партій - дані екзит-полу

У Кременчуці екзит-пол "Соціальний барометр" пророчить перемогу чинному меру Віталію Малецькому у першому турі. Друге місце посів Геннадій Іванян, а третє з різницею в один відсоток - Сергій Ярош.
Згідно з даними опитування до Кременчуцької міської ради проходить 6 партій: "За майбутнє", "Рідне місто", "Слуга народу", ОПЗЖ, "Європейська солідарність" та "Батьківщина".
Опитування проходило на виході з 97 виборчих дільниць Кременчука та приєднаних сіл Потоки, Придніпрянське, Мала Кохнівка у день голосування 25 жовтня 2020 року з 08:00 до 19:30. Об’єм вибірки склав 5 706 респондентів. Гранична статистична похибка склала 1,56 при довірчій ймовірності 99%.
Нагадаємо, що на минулих місцевих виборах за даними "Соціального барометра" було точно названо двох кандидатів, які змагалися у другому турі за крісло мера. Проте були невеличкі похибки у голосуванні за партії.
Інші партії набрали менше 5%.
В опитуванні взяли участь 7892 людини.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.