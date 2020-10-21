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Кременчук, Місцеві вибори 2020

Малецький перемагає у першому турі, а у раду проходить 6 партій - дані екзит-полу

Сьогодні, 20:09 Переглядів: 5 395

 Опитування у нашому місті проводив "Соціальний барометр" та "Рідне місто"

У Кременчуці екзит-пол "Соціальний барометр" пророчить перемогу чинному меру Віталію Малецькому у першому турі. Друге місце посів Геннадій Іванян, а третє з різницею в один відсоток - Сергій Ярош. 


Згідно з даними опитування до Кременчуцької міської ради проходить 6 партій: "За майбутнє", "Рідне місто", "Слуга народу", ОПЗЖ, "Європейська солідарність" та "Батьківщина". 


 


Опитування проходило на виході з 97 виборчих дільниць Кременчука та приєднаних сіл Потоки, Придніпрянське, Мала Кохнівка у день голосування 25 жовтня 2020 року з 08:00 до 19:30. Об’єм вибірки склав 5 706 респондентів. Гранична статистична похибка склала 1,56 при довірчій ймовірності 99%.


Нагадаємо, що на минулих місцевих виборах за даними "Соціального барометра" було точно названо двох кандидатів, які змагалися у другому турі за крісло мера. Проте були невеличкі похибки у голосуванні за партії. 


В Кременчуге экзит-полы пророчат победу кандидатам от действующей власти
За даними екзит-полу ГО "Рідне місто", яке також паралельно проводилося у Кременчуці з 8 до 16 години, до міської ради проходять 6 партій (які пройшли 5% барєр):
  • За майбутнє - 25,4%
  • Рідне місто - 22,9%
  • Слуга народу  - 13,9%
  • ОПЗЖ - 13,1%
  • Європейська солідарність - 8,6%
  • Батьківщина - 6,2%

Інші партії набрали менше 5%.


В опитуванні взяли участь 7892 людини.

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Автор: Альона Душенко
Теги: вибори місцеві вибори голосування
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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