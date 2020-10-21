Малецький перемагає у першому турі, а у раду проходить 6 партій - дані екзит-полу

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У Кременчуці екзит-пол "Соціальний барометр" пророчить перемогу чинному меру Віталію Малецькому у першому турі. Друге місце посів Геннадій Іванян, а третє з різницею в один відсоток - Сергій Ярош.





Згідно з даними опитування до Кременчуцької міської ради проходить 6 партій: "За майбутнє", "Рідне місто", "Слуга народу", ОПЗЖ, "Європейська солідарність" та "Батьківщина".









Опитування проходило на виході з 97 виборчих дільниць Кременчука та приєднаних сіл Потоки, Придніпрянське, Мала Кохнівка у день голосування 25 жовтня 2020 року з 08:00 до 19:30. Об’єм вибірки склав 5 706 респондентів. Гранична статистична похибка склала 1,56 при довірчій ймовірності 99%.





Нагадаємо, що на минулих місцевих виборах за даними "Соціального барометра" було точно названо двох кандидатів, які змагалися у другому турі за крісло мера. Проте були невеличкі похибки у голосуванні за партії.





За даними екзит-полу ГО "Рідне місто", яке також паралельно проводилося у Кременчуці з 8 до 16 години, до міської ради проходять 6 партій (які пройшли 5% барєр):

За майбутнє - 25,4%

Рідне місто - 22,9%

Слуга народу - 13,9%

ОПЗЖ - 13,1%

Європейська солідарність - 8,6%

Батьківщина - 6,2%