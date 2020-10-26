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Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

Ще троє педагогів захворіли на коронавірус у Кременчуці

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 222

 
Нові випадки коронавірусної хвороби виявили у ліцеї №25 «Гуманітарний колегіум», у гімназії №18 та Кременчуцькому професійному ліцеї ім. А.С. Макаренка

Департамент освіти і науки Полтавської ОДА продовжує інформувати про нові випадки коронавірусної хвороби, виявлені у закладах освіти нашого міста.


З добового зведення за 23 жовтня стало відомо про те, що захворіло по одному педагогічному працівнику у ліцеї №25 «Гуманітарний колегіум», у гімназії №18 та Кременчуцькому професійному ліцеї ім. А.С. Макаренка.


Ще в одному дитячому садку Кременчука на COVID-19 захворів педпрацівник
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус карантин школы лицей гимназия педагоги
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