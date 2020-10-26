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Кременчук, Спорт, Кременчуг, Афіша

Непереможний боксер Віктор Вихрист зустрінеться у Німеччині з поляком

Сьогодні, 14:21 Переглядів: 422

  

Кременчужанин проведе 4-й бій на профіринзі 

Непереможний український боксер Віктор Вихрист (3-0, 3 КО) проведе четвертий бій на професійному ринзі. Кременчуцький супертяж зустрінеться з поляком Камілом Соколовські (10-19-2, 4 КО). 


Бій Вихриста із Соколовські відбудеться у суботу, 31-го жовтня. Поєдинок пройде у Берліні (Німеччина).


Регламентом поєдинку передбачено шість раундів.


Свій минулий бій Віктор провів 20 вересня в Дніпрі, та нокаутував в 3-му раунді іспанця Габріеля Енгуему (10-10, 6 КО)
Соколовскі ж, минулий бій провів на батьківщині проти співвітчизника Патріка Коволла (7-24, 5 КО), де переміг нокаутом у 7-му раунді.

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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс Віктор Фауст Вихрист
компанія «Інтера Люкс»

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