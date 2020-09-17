За секунду до завершення 3-го раунду Віктор Вихрист відправив іспанця в нокаут

Вчора, 21:39 Переглядів: 728

У Дніпрі, сьогодні 20 вересня, кременчуцький боксер Вітор Вихрист (2-0, 2 КО) провів третій бій на профіринзі. У 6-раундовому бою вечора зустрівся наш боксер та Габріель Енгуема (10-9, 6 КО). Обоє важковаговиків мать однакові параметри під 2 метри: 197 см зріст Віктора та 198 см в Енгуема. Проте Вихрист підійшов до бою у вазі 107,6 кілограм, а його суперник Габріель Енгуема виявився легшим рівно на 6 кілограм.





Для двох титанів ринг здавався маленьким. Тому боксери динамічно розпочали поєдинок, без розвідки боєм.









Віктор наносив супернику потужні удари й Енгуема вже у першому раунді отримав невеличе розсічення в районі прової брови.









Наш спортсмен не зупинявся й впевнено почувався на ринзі. Наприкінці другого раунд Віктор провів серію хороших ударів, проте іспанець підчепив українця за ногу й той поступився і впав.









Потужний удар за ударом летіли в сторону Енгуема. Й за секунду до завершення третього раунду Віктор Вихрист відправив суперника в нокаут. Енгуема ледь привели до тями.









- Дякую за підтримку та привітання. Ми знали, що суперник хороший й розраховували провести бій усі 6 раундів, адже він розумний та хитрий боксер, який витягує на себе. Я зробив те, що від мене залежало й боксував так, як дозволив суперник. – поділився враженнями одразу після бою боксер з Кременчука Віктор Вихрист.





Таким чином кременчуцький боксер Віктор Вихрист достроково завершив всі три бої на профіринзі.



