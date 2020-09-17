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Кременчук, Спорт, Кременчуг, Афіша

«Кремінь» без підтримки вболівальників вирушає до Горішніх Плавнів

Вчора, 18:29 Переглядів: 571

 

Матч відбудеться без глядачів 

Завтра, 21 вересня о 16.00, футбольний клуб «Кремінь» зіграє у Горішніх Плавнях проти місцевого «Гірник-Спорту». На відміну від кременчужан «гірники» перемогли в кубковому протистоянні й в оптимістичному настрої вийдуть на поле. Підопічні Олександра Головка хоч і відіграли 120 хвилин матчу – на відновлення мають на один день більше.


Дискваліфікованих немає.


Посилання на пряму трансляцію з’явиться напередодні гри.


Матч відбудеться без глядачів. 


«Кремінь» єдиний на Полтавщині допустив вболівальників на трибуни


Суддівські призначення:

Головний арбітр: Артем Михайлюк (Київ)

Асистенти: Богдан Хіміч, Сергій Старча (Київ)

Спостерігач арбітражу: Євген Котенко (Суми)

 

Матч обслуговує київська бригада арбітрів. До речі, головний арбітр Артем Михайлюк ще не обслуговував матчі за участі «Кременя».

 

Турнірна таблиця

М Команда I П Н П РМ О
1 "Альянс" 2 1 1 0 4-3 4
2 "Кремінь" 2 1 1 0 3-2 4
3 "Чорноморець" 2 1 1 0 3-2 4
4 "Металіст 1925" 2 1 1 0 3-2 4
5 "Оболонь" 1 1 0 0 4-1 3
6 "Агробізнес" 1 1 0 0 4-2 3
7 "Миколаїв" 2 1 0 1 3-3 3
8 "Нива" Т 2 0 2 0 2-2 2
9 "Волинь" 2 0 1 1 3-4 1
10 "ВПК-Агро" 2 0 1 1 3-4 1
11 "Верес" 1 0 1 0 0-0 1
12 "Полісся" 1 0 1 0 0-0 1
13 "Гірник-Спорт" 1 0 1 0 1-1 1
14 "Авангард" 2 0 1 1 1-2 1
15 "Кристал" 2 0 0 2 3-6 0
16 "Прикарпаття" 1 0 0 1 1-4 0

 

ФК «Кремінь» у наступному маті прийме «Оболонь» Київ. Гра відбудеться 26 вересня на стадіоні «Кремінь-Арена». За попередньою інформацією вхід на стадіон буде платним і коштуватиме 50 грн.  

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Гірник-Спорт
компанія «Інтера Люкс»
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