«Кремінь» без підтримки вболівальників вирушає до Горішніх Плавнів

Завтра, 21 вересня о 16.00, футбольний клуб «Кремінь» зіграє у Горішніх Плавнях проти місцевого «Гірник-Спорту». На відміну від кременчужан «гірники» перемогли в кубковому протистоянні й в оптимістичному настрої вийдуть на поле. Підопічні Олександра Головка хоч і відіграли 120 хвилин матчу – на відновлення мають на один день більше.
Дискваліфікованих немає.
Посилання на пряму трансляцію з’явиться напередодні гри.
Матч відбудеться без глядачів.
Суддівські призначення:
Головний арбітр: Артем Михайлюк (Київ)
Асистенти: Богдан Хіміч, Сергій Старча (Київ)
Спостерігач арбітражу: Євген Котенко (Суми)
Матч обслуговує київська бригада арбітрів. До речі, головний арбітр Артем Михайлюк ще не обслуговував матчі за участі «Кременя».
Турнірна таблиця
|М
|Команда
|I
|П
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|"Альянс"
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|2
|"Кремінь"
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|3
|"Чорноморець"
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|4
|"Металіст 1925"
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|5
|"Оболонь"
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|6
|"Агробізнес"
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|7
|"Миколаїв"
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|8
|"Нива" Т
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|9
|"Волинь"
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|10
|"ВПК-Агро"
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|11
|"Верес"
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|12
|"Полісся"
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|13
|"Гірник-Спорт"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|14
|"Авангард"
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|15
|"Кристал"
|2
|0
|0
|2
|3-6
|0
|16
|"Прикарпаття"
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
ФК «Кремінь» у наступному маті прийме «Оболонь» Київ. Гра відбудеться 26 вересня на стадіоні «Кремінь-Арена». За попередньою інформацією вхід на стадіон буде платним і коштуватиме 50 грн.