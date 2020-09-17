«Кремінь» без підтримки вболівальників вирушає до Горішніх Плавнів

Вчора, 18:29 Переглядів: 571

Завтра, 21 вересня о 16.00, футбольний клуб «Кремінь» зіграє у Горішніх Плавнях проти місцевого «Гірник-Спорту». На відміну від кременчужан «гірники» перемогли в кубковому протистоянні й в оптимістичному настрої вийдуть на поле. Підопічні Олександра Головка хоч і відіграли 120 хвилин матчу – на відновлення мають на один день більше.





Дискваліфікованих немає.





Посилання на пряму трансляцію з’явиться напередодні гри.





Матч відбудеться без глядачів.









Суддівські призначення:

Головний арбітр: Артем Михайлюк (Київ)

Асистенти: Богдан Хіміч, Сергій Старча (Київ)

Спостерігач арбітражу: Євген Котенко (Суми)

Матч обслуговує київська бригада арбітрів. До речі, головний арбітр Артем Михайлюк ще не обслуговував матчі за участі «Кременя».

Турнірна таблиця

М Команда I П Н П РМ О 1 "Альянс" 2 1 1 0 4-3 4 2 "Кремінь" 2 1 1 0 3-2 4 3 "Чорноморець" 2 1 1 0 3-2 4 4 "Металіст 1925" 2 1 1 0 3-2 4 5 "Оболонь" 1 1 0 0 4-1 3 6 "Агробізнес" 1 1 0 0 4-2 3 7 "Миколаїв" 2 1 0 1 3-3 3 8 "Нива" Т 2 0 2 0 2-2 2 9 "Волинь" 2 0 1 1 3-4 1 10 "ВПК-Агро" 2 0 1 1 3-4 1 11 "Верес" 1 0 1 0 0-0 1 12 "Полісся" 1 0 1 0 0-0 1 13 "Гірник-Спорт" 1 0 1 0 1-1 1 14 "Авангард" 2 0 1 1 1-2 1 15 "Кристал" 2 0 0 2 3-6 0 16 "Прикарпаття" 1 0 0 1 1-4 0

ФК «Кремінь» у наступному маті прийме «Оболонь» Київ. Гра відбудеться 26 вересня на стадіоні «Кремінь-Арена». За попередньою інформацією вхід на стадіон буде платним і коштуватиме 50 грн.