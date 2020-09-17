Де й о котрій 21 вересня не буде світла у Кременчуці
Вчора, 18:01
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
21 вересня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Олеся Древаля, 101,
- вул. Ціолковського, 3-Б, 42, 42а, 76,
- пров. Ціолковського, 10.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Кронштадська, 1-29,
- вул. Деповська, 63-100,
- вул. Військова, 1/37,
- вул. Новоiванівська, 1-38,
- вул. Басейна, 4-26,
- вул. Миколи Кучми, 61-92,
- вул. Силікатна, 2-16,
- пров. Новоiванівський, 3-21,
- пров. Тихий, 1-10,
- пров. Силікатний, 2-17,
- вул. Лебедина, 77-104,
- вул. Котляревського, 13-19,
- вул. Гетьмана Полуботка, 21-37,
- пров. Лесі Українки, 1-12
- вул. Перемоги, 1, 3, 3а, 5, 7,
- вул. Генерала Жадова, 1А, 10,
- вул. Першотравнева, 3, 15/1,
- пров. Поштовий, 2,6
- вул. Чорноморська, 15-64,
- вул. Гайдамацька, 25-46,
- вул. Ліщинова, 4-31,
- пров. Пилипа Орлика, 4-10,
- пров. Космонавтів, 1-9,
- пров. Бородинський, 20-31,
- пров. Чорноморський, 4-17,
- пров. Грузинський, 1-10.