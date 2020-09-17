Де й о котрій 21 вересня не буде світла у Кременчуці

Вчора, 18:01 Переглядів: 1 284

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

21 вересня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.





З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

вул. Олеся Древаля, 101,

вул. Ціолковського, 3-Б, 42, 42а, 76,

пров. Ціолковського, 10.

З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами: