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Де й о котрій 21 вересня не буде світла у Кременчуці

Вчора, 18:01 Переглядів: 1 284

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

21 вересня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Олеся Древаля, 101,
  • вул. Ціолковського, 3-Б, 42, 42а, 76,
  • пров. Ціолковського, 10.

З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Кронштадська, 1-29,
  • вул. Деповська, 63-100,
  • вул. Військова, 1/37,
  • вул. Новоiванівська, 1-38,
  • вул. Басейна, 4-26,
  • вул. Миколи Кучми, 61-92,
  • вул. Силікатна, 2-16,
  • пров. Новоiванівський, 3-21,
  • пров. Тихий, 1-10,
  • пров. Силікатний, 2-17,
  • вул. Лебедина, 77-104,
  • вул. Котляревського, 13-19,
  • вул. Гетьмана Полуботка, 21-37,
  • пров. Лесі Українки, 1-12
  • вул. Перемоги, 1, 3, 3а, 5, 7,
  • вул. Генерала Жадова, 1А, 10,
  • вул. Першотравнева, 3, 15/1,
  • пров. Поштовий, 2,6
  • вул. Чорноморська, 15-64,
  • вул. Гайдамацька, 25-46,
  • вул. Ліщинова, 4-31,
  • пров. Пилипа Орлика, 4-10,
  • пров. Космонавтів, 1-9,
  • пров. Бородинський, 20-31,
  • пров. Чорноморський, 4-17,
  • пров. Грузинський, 1-10.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго
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