На Полтавщині почали розслідування через фальсифікацію виборчої документації

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25 жовтня до поліцейських звернувся кандидат у депутати до обласної ради із заявою. Депутат розповів, що секретарка виборчої комісії однієї з дільниць в Опішні заповнила виборчу документацію до завершення голосування.





У відділі комунікації поліції Полтавщини повідомили, що за даним фактом розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 158-3 (Фальсифікація виборчої документації) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини особі загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.