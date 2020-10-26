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Надзвичайні новини, Полтавщина, Місцеві вибори 2020

На Полтавщині почали розслідування через фальсифікацію виборчої документації

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 779

Буцімто секретарка виборчої комісії заповнила виборчу документацію до завершення голосування

25 жовтня до поліцейських звернувся кандидат у депутати до обласної ради із заявою. Депутат розповів, що секретарка виборчої комісії однієї з дільниць в Опішні заповнила виборчу документацію до завершення голосування.


У відділі комунікації поліції Полтавщини повідомили, що за даним фактом розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 158-3 (Фальсифікація виборчої документації) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини особі загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: вибори
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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