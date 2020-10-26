На Полтавщині почали розслідування через фальсифікацію виборчої документації

Буцімто секретарка виборчої комісії заповнила виборчу документацію до завершення голосування
25 жовтня до поліцейських звернувся кандидат у депутати до обласної ради із заявою. Депутат розповів, що секретарка виборчої комісії однієї з дільниць в Опішні заповнила виборчу документацію до завершення голосування.
У відділі комунікації поліції Полтавщини повідомили, що за даним фактом розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 158-3 (Фальсифікація виборчої документації) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини особі загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.