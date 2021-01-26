Готуйте гаманці, бо мерія Кременчука не знизить теплові тарифи: як голосували депутати

Сьогодні, 13:44 Переглядів: 2 525 Коментарів: 10

За проєкт рішення про зниження тарифів на тепло та гарячу воду проголосувало лише 15 депутатів



























Фото: Артем Коваленко

Рішення виконкому про підвищення тарифів на тепло та гарячу воду, які були ухвалені 24 грудня, скасовані не будуть. Тож у лютому (за січень) кременчужани отримають величезні суми в платіжках за новим тарифами, що діють з 1 січня.







26 січня на сесії Кременчуцької міської ради депутати більшістю не підтримали проєкт рішення, який внесла фракція ЄС — щодо скасування рішень виконкому, який встановлював нові тарифи на виробництво для ТЕЦ КВБЗ і двом постачальникам тепла населенню - КП «Теплоенерго» та ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».







Голова фракції ЄС у міській раді Богдан Лазоренко підкреслив, що проєкт, який внесла ЄС — це вимоги громадськості та просив не політизувати рішення.





- На мій погляд, винести цей проект голосування мів би Віталій Олексійович Малецький, - заявив він та запопонував меру взяти на себе політичну відповідальність за рішення виконкому.

















Натомість мер Кременчука Віталій Малецький апелював тим, що тарифи економічно обгрунтовані. І їх скасування означатиме те, що виробники тепла все одно включать суми збитків, отриманих внаслідок відміни рішення виконкому, у наступний розрахунок тарифів.





- А правда до кінця, що вони цю суму порахують, і ми будем зобов'язані включити збитки в ці тарифи, - заявив Малецький.









Віцемер Іван Москалик поінформував, що у тарифах на тепло та гарячу воду, які діятимуть з 1 січня, врахована вартість газу у листопаді — 6450 грн з ПДВ.





- Якщо відмінимо — буде діяти ціна газу на жовтень, вона менша, ніж 6450. Для наших теплогенеруючих підприємств тариф у грудні був економічно необгрунтований, заявив він.





За інформацією Івана Москалика, через різницю в ціна на газ за грудень і листопад КП «Теплоенерго» отримало збитки 3 млн грн, а КремТЕЦ — 23 млн грн.





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Якщо зменшити тариф, вони не зможуть розраховуватися за газ. За це перекриють газопостачання цим підприємствам, - заявив Москалик.









Депутат і керівник юридичного департаменту виконкому Валерій Мирошніченко заявив, що проєкт рішення ЄС суперечить закону про місцеве самоврядування. Міська рада має право скасовувати рішення виконкому, якщо воно не відповідає закону чи іншим нормативно-правовим актам. Інших підстав закон не передбачає, підкреслив Мирошніченко. Тобто немає законних підстав для ради скасовувати рішення виконкому, бо в проєкті рішення не вказано, яку саме норму порушено рішенням виконкому.









Активісти просили зобов'язати виконком скасувати його ж рішення.





Та мер наостанок заявив, що рішення виконкому було вимушеним. І якщо його скасувати, КВБЗ та КремТЕЦ підуть у суд. Поставивши питання на голосування, мер сказав «прошу визначатися» - це сигнал для його прихильників не голосувати за проєкт рішення.





І більшість не проголосувала. Прогнозовано, що за зниження тарифів за тепло не голосувала фракція партії Малецького «За майбутнє» - просто не натискали кнопки. Але не голосували й депутати від «Слуги народу», і від «Батьківщини» (крім Дениса Терещенка), хоча ця партія по всіх усюдах просуває зниження тарифів. Але, як бачимо, зі зниженням тарифів безпосередньо у Кременчуці в «Батьківщини» місцевої (теж наближеної до мера) якось не складається





Тож тепер слід чекати у січні суму за тепло на 300-500 гривень більшу. Натомість обидва звернення до КМУ з вимогами знизити ціну на газ депутати підтримали.













Р.S. Завжди простіше підтримувати те, за що безпосередньо не відповідаєш.





Як голосували депутати за проєкт про скасування підвищених тарифів за тепло

(додано список)

«За» - 15

Євгеній Алєксеев (фракція «Рідне місто») Олександр Березянський (фракція ОПЗЖ) Костянтин Брижаха (фракція ОПЗЖ) Василь Волошин (фракція «Рідне місто») Лариса Гориславець (фракція ЄС) Геннадій Іванян (фракція ОПЗЖ) Віталій Котляр (фракція ЄС) Богдан Лазоренко (фракція ЄС) Наталія Лихошвай (фракція «Рідне місто») Олександр Роженко (фракція «Рідне місто») Денис Терещенко (фракція «Батьківщина») Вадим Українець (фракція ЄС) Ігор Шварцман (фракція ОПЗЖ) Вячеслав Яворський (фракція «Рідне місто») Сергій Ярош (фракція ЄС)

«Проти» - 0

«Утрималися» - 6

Віталій Малецький, міський голова Юрій Гриценко, секретар міськради (фракція «Рідне місто») Кристина Мірошниченко (фракція «За майбутнє») Наталія Погужельська (фракція ОПЗЖ) Сергій Порчирян (фракція «Слуга народу») Федір Чураков (фракція ОПЗЖ)

Відсутні на сесії - 4

Микола Бокован (фракція «За майбутнє») Олександр Головач (фракція «Батьківщина») Дмитро Кармазін (фракція ОПЗЖ) Катерина Мусієнко (фракція ЄС)

Не голосували (тобто не натискали кнопки) — 18