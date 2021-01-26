Спортсменів та керівництво діяльності ради відзначили Подяками міського голови

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Сьогодні, 26 січня, на сесії Кременчуцької міської ради відзначили кременчужан, які прославляють місто й працюють на благо Кременчука. Василю Волошину, Петру Скрильнику та Наталі Карпенко вручили Подяки міського голови та нагрудні значки.





Тренер з дзюдо СК «Легіон-Спорт», перший віцепрезидент Федерації дзюдо України та депутат Василь Волошин отримав Подяку міського голови за багаторічну діяльність, спрямовану на розвиток і популяризацію олімпійського виду спорту. Василь Васильович є відомим тренером та особистим тренером Єлизавети Каланіної та багатьох відомих дзюдоїстів, які прославляють Кременчук на аренах різних рівнів.





- Хочу подякувати за оцінку моєї роботи та команди: спортсменів та тренерів. Ми й далі будемо нести гідно прапор нашого міста в олімпійському русі. Для мене особисто це вже буде третій олімпійський цикл. Будемо й далі виховувати нашу молодь, щоб прославляла наше місто, область й в цілому Україну, - подякував з трибуни Василь Волошин.









Подякою міського голови відзначили Петра Скрильника, який присвятив своє життя популяризації футболу, брав участь у розвитку футболу не лише Кременчука, а й Полтавщини. Кременчуцькому ФК «Кремінь» він віддав близько 15 років життя, стояв у витоків відродження команди у 80-х, разом із командою вийшов у Вищу лігу чемпіонату України.





- 49 років живу в цьому місті, тому подяка вам мер та депутатам. Працював з багатьма відомими людьми Кременчука. Починаючи від Івана Митрофановича Приходька, який взяв мене на роботу на КрАЗ. Коли перейшов працювати в футбольну команду Кремінь. Не встиг програти 4:0у Дніпродзержинську (зараз Камянське), як мене викликали у виконком. Мене тоді сказали, ще раз програєте, то ти там працювати не будеш. І тобі дуже пощастило, що я (Анатолій Литвиненко) прийняв на роботу,а не Залудяк, бо ти б вже не працював. І так прийшлося з командою пройти кращі свої 6 сезонів у Вищій лізі, - зауважив Петро Скрильник.









За тридцять років плідної праці на благо територіальної громади Кременчука Подякою міського голови відзначили директора департаменту забезпечення діяльності ради виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Наталя Карпенко.





- Робота з депутатським корпусом важка й дуже цікава. Сьогодні Віталій Олексійович відкрив 291 сесію, починаючи з січня 1992 року. У нас є один депутат, який має 32 роки депутатського стажу, це Феодосій Провізіон. 6 скликань працював Стасюк, й по 5 — Урін, Леготкін та Федорченко. Бажаю всім плідної праці, - звернулася з трибуни перед депутатами й подякувала за нагороду Наталя Карпенко.