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Новорічні свята завершилися: у Кременчуці демонтують головну ялинку

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 370

 

Тепер площу Перемоги готуватимуть до Масляної
Фото: Артем Коваленко

У Кременчуці демонтують головну ялинку – а отже, можна вважати, що новорічні свята офіційно завершилися. Комунальники вже встигли зняти із зеленої красуні всі прикраси та ілюмінацію, прибрали декорації навколо неї, тепер залишилося тільки розібрати каркас з гілками.


Нагадаємо, що спочатку у Кременчуці планували прибирати головну ялинку 20 січня, але на заваді стали морози – тому новорічне дерево радувало кременчужан ще кілька днів.



Тепер площу Перемоги готуватимуть до наступного свята – Масляної.

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Автор: Катерина Турубара Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: ялинка елка новогодняя елка площа Перемоги Площадь Победы демонтаж

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