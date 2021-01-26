Новорічні свята завершилися: у Кременчуці демонтують головну ялинку

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 370











Фото: Артем Коваленко

У Кременчуці демонтують головну ялинку – а отже, можна вважати, що новорічні свята офіційно завершилися. Комунальники вже встигли зняти із зеленої красуні всі прикраси та ілюмінацію, прибрали декорації навколо неї, тепер залишилося тільки розібрати каркас з гілками.





Нагадаємо, що спочатку у Кременчуці планували прибирати головну ялинку 20 січня, але на заваді стали морози – тому новорічне дерево радувало кременчужан ще кілька днів.









Тепер площу Перемоги готуватимуть до наступного свята – Масляної.