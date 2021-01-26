За добу COVID-19 виявили у 2 779 українців, на Полтавщині – у 100

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2 779 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 95 дітей та 175 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 891 особа;

летальних випадків – 133;

одужало – 12 538 осіб;

здійснено тестувань за добу – 32 030 (зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 441).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 197 107 осіб;

одужало – 965 835 осіб;

летальних випадків – 22 057;

проведено ПЛР-тестувань – 6 125 257.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях.





Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 375 випадків;

Вінницька область – 53 випадки;

Волинська область – 93 випадки;

Дніпропетровська область – 108 випадків;

Донецька область – 46 випадків;

Житомирська область – 20 випадків;

Закарпатська область – 103 випадки;

Запорізька область – 276 випадків;

Івано-Франківська область – 255 випадків;

Київська область – 78 випадків;

Кіровоградська область – 17 випадків;

Луганська область – 56 випадків;

Львівська область – 167 випадків;

Миколаївська область – 30 випадків;

Одеська область – 211 випадків;

Полтавська область – 100 випадків;

Рівненська область – 81 випадок;

Сумська область – 37 випадків;

Тернопільська область – 95 випадків;

Харківська область – 207 випадків;

Херсонська область – 37 випадків;

Хмельницька область – 15 випадків;

Черкаська область – 122 випадки;

Чернівецька область – 192 випадки;

Чернігівська область – 5 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.









За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 42 504 випадки захворювання на COVID-19.





Одужали 37 615 (+822) жителів області, продовжують лікування 4 024 людини, зокрема 98 дітей.





Всього зареєстровано 865 летальних випадків, нових – 4 (Гадяч; Диканський, Кременчуцький, Чутівський райони).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 100.





Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 16 543 (+13),

Кременчук – 5 625,

Горішні Плавні – 2 161 (+25),

Полтавський район – 1 717,

Миргород – 1 646 (+7),

Лубни – 1 301 (+3),

Лохвицький район – 1093,

Зіньківський район – 985 (+2) ,

Пирятинський район – 786 (+1),

Котелевський район – 774,

Карлівський район – 722 (+26),

Новосанжарський район – 706 (+2),

Глобинський район – 692 (+5),

Кременчуцький район – 673,

Диканський район – 624,

Миргородський район – 592 (+3),

Шишацький район – 581 (+1),

Хорольський район – 545 (+1),

Кобеляцький район – 540,

Решетилівський район – 509,

Гадяч – 499,

Семенівський район – 413,

Великобагачанський район – 397 (+1),

Машівський район – 396 (+8),

Чутівський район – 350,

Козельщинський район – 328 (+2),

Гадяцький район – 307,

Лубенський район – 294,

Гребінківський район – 249,

Оржицький район – 239,

Чорнухинський район – 217.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!